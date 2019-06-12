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Общество

"Главная составляющая системы здравоохранения – это профессиональный труд врачей", - Евгений Лебедев

14 июня 2019 15:56  [115] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

"Главная составляющая системы здравоохранения – это профессиональный труд врачей", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, в котором принял участие Евгений Лебедев, состоялось 14 июня в городском округе г. Бор.

Председатель регионального парламента поздравил медиков с профессиональным праздником. В своем приветственном слове он отметил, что сегодня медицинская отрасль решает не только социальные задачи: в 21-м веке здравоохранение превратилось в экономическую категорию, здоровье людей стало фактором конкурентоспособности страны.

"Сейчас по всей стране реализуются мероприятия национального проекта "Здравоохранение", в соответствии с которыми закупается современное оборудование, медтехника, качественные медуслуги приходят в глубинку. Решается и вопрос с дефицитом кадров. Для каждого, кто готов переехать, чтобы поработать на новом месте, из бюджета области выделяется 1 миллион рублей на приобретение жилья, квартиры или ипотечное кредитование. Причем возраст неважен, важно желание работать на новом месте не менее 7-ми лет», - отметил Евгений Лебедев.

"Мне очень приятно, что медицинские учреждения системы здравоохранения городского округа Бор входят в число лучших в Нижегородской области. Развивается комплекс Борской ЦРБ: построен роддом "Аист", хирургический корпус, детский корпус. Всего несколько лет тому назад открылись поликлиника городской больницы №1, новый корпус "Борского психоневрологического интерната", - добавил спикер регионального парламента.

В ходе мероприятия Евгений Лебедев наградил пятерых лучших работников отрасли здравоохранения благодарственными письмами Законодательного собрания Нижегородской области.

"Новые здания, новое оборудование – это, конечно, важно. Но все-таки главная составляющая системы здравоохранения – это профессиональный труд врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Их работа требует знаний, высокой самоотдачи, а также милосердия, сострадания. Именно они помогают больному человеку вернуться к полноценной жизни – к работе, семье, друзьям. Поэтому хочу сказать им огромное спасибо за постоянный, ежечасный труд на благо людей", - подытожил Евгений Лебедев.

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