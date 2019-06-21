"Президент РФ в ходе Прямой линии уделил серьезное внимание вопросам здравоохранения", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал итоги прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня 2019 года.

"Ежегодная сессия общения главы государства с народом России является своего рода мощнейшим социологическим опросом жителей нашей страны. Благодаря ее проведению Президент и его Администрация узнают проблемы россиян, получают ответы чиновников и в дальнейшем незамедлительно пытаются решить их. В этот раз Прямая линия шла больше четырех часов. Главе государства поступило более 2 миллионов обращений от граждан, многие из которых традиционно касались социальных тем – зарплат и пенсий, роста тарифов ЖКХ, а также внешней политики, экологии, культуры. Хотел бы отметить, что серьезное внимание было уделено вопросам здравоохранения. Президент подчеркнул важность решения вопросов доступности медицинской помощи, проблем дефицита специалистов. В частности, Владимир Путин заявил, что одна из ключевых задач в этом направлении — повышение зарплат медработников. Хочу отметить, что в Нижегородской области тема здравоохранения находится в сфере пристального внимания региональных властей. Напомню, что в апреле текущего года депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в бюджет, направив 183 миллиона рублей на реализацию программы "Улучшение жилищных условий специалистов". В рамках этого проекта бюджетникам, в том числе и медикам, которые готовы переехать на село, из областной казны выделяется 1 миллион рублей на приобретение жилья, квартиры или ипотечное кредитование. Важно, что здесь нет возрастных ограничений. Основной критерий - отработать на новом месте не менее 7-ми лет", - сказал Евгений Лебедев.

"Еще одной из приоритетных задач в сфере здравоохранения, на которой также заострил внимание Президент, является формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения. В настоящее время в Нижегородской области функционируют 808 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В рамках адресной инвестиционной программы региона на 2019 год запланировано строительство 3 ФАПов в Дивеевском, Богородском и Ардатовском районах. Кроме того, в областномбюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы средства на строительство еще четырех ФАПов. Также с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи и современных методов диагностики сельскому населению в 2018 году в рамках губернаторской инициативы "Доступная медицина" министерством здравоохранения региона был опробован новый формат выездной работы – "Поезда здоровья", которые посетили 131 населенный пункт, охватив 48 районов Нижегородской области, а также городские округа Арзамас и Дзержинск. Положительным результатом реализации данного проекта стало максимальная доступность консультативной медицинской помощи и современных методов диагностики для граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Так, специалистами "Поездов здоровья" было обследовано около 28 000 пациентов, треть из которых обратились впервые. Таким образом, мы видим, что в Нижегородской области шаг за шагом реализуются мероприятия национального проекта "Здравоохранение", в соответствии с которыми закупается современное оборудование, медтехника, качественные медуслуги приходят в глубинку. Конечно, в отрасли остается еще много проблем, но мы стараемся их поэтапно решать", - заключил Евгений Лебедев.