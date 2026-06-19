Нижегородка пойдет под суд за участие в религиозной экстремистской организации Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода рассматривается уголовное дело в отношении местной жительницы.

Ее обвиняют в участии в деятельности религиозного объединения, которое было ликвидировано и запрещено из‑за признания его экстремистским, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с декабря 2023 года по май 2024 года женщина, зная о решении Верховного суда РФ о запрете организации на территории страны, продолжала участвовать в работе ее местной ячейки в Автозаводском районе.

Обвиняемая регулярно посещала собрания участников, в том числе с использованием видеоконференцсвязи. Также, как полагают правоохранительные органы, она изучала специализированные материалы, обсуждала способы привлечения новых сторонников и занималась распространением идеологии организации.

Свою вину женщина не признает.

На время разбирательства ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку из-за хищения медных икон со скитов Нижегородской области.