Полиция нашла вандала, повредившего камеру в подземке у Московского вокзала Происшествия

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Нижегородские полицейские установили личность молодого человека, который пытался отправить «в нокаут» камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала.

Как сообщили в региональном управлении МВД, им оказался 21-летний житель Дзержинска. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дачи объяснений.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) и статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Напомним, что записью с камеры наблюдения поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Силы нет, ума не надо», — написал он в соцсетях, комментируя случившееся.