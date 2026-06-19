Семь питбайков эвакуировали с пешеходного перехода в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде дорожные полицейские убрали с пешеходного перехода семь питбайков, которые оставили прямо у торгового центра на Казанском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Технику заметили 18 июня сотрудники ДПС. Питбайки бросили прямо на «зебре», из‑за чего пешеходам было неудобно переходить дорогу. К тому же, это нарушение правил дорожного движения.

Все семь единиц техники оперативно эвакуировали и отправили на специализированную стоянку.

Сейчас полицейские устанавливают владельцев питбайков. После этого будет принято решение о привлечении их к административной ответственности.

В Госавтоинспекции напоминают, что питбайки относятся к спортивному инвентарю. Их использование на дорогах общего пользования запрещено, а несоблюдение правил эксплуатации и хранения влечет административную ответственность.

Ранее сообщалось, что нижегородец пытался угнать мотоцикл, но не смог его завести.