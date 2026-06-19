Семь питбайков эвакуировали с пешеходного перехода в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде дорожные полицейские убрали с пешеходного перехода семь питбайков, которые оставили прямо у торгового центра на Казанском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Технику заметили 18 июня сотрудники ДПС. Питбайки бросили прямо на «зебре», из‑за чего пешеходам было неудобно переходить дорогу. К тому же, это нарушение правил дорожного движения.
Все семь единиц техники оперативно эвакуировали и отправили на специализированную стоянку.
Сейчас полицейские устанавливают владельцев питбайков. После этого будет принято решение о привлечении их к административной ответственности.
В Госавтоинспекции напоминают, что питбайки относятся к спортивному инвентарю. Их использование на дорогах общего пользования запрещено, а несоблюдение правил эксплуатации и хранения влечет административную ответственность.
Ранее сообщалось, что нижегородец пытался угнать мотоцикл, но не смог его завести.
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