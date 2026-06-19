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СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца

19 июня 2026 13:07 Происшествия
СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца

Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 30-летнего мужчины, тело которого обнаружили в реке Ветлуге. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Житель Семеновского округа 15 июня отправился на плоту по реке и после этого перестал выходить на связь. Спустя несколько дней мужчину нашли погибшим. Его тело извлекли из Ветлуги в районе деревни Палаустное Варнавинского округа.

Как отметили в Следкоме, при осмотре тела видимых признаков криминального характера обнаружено не было.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что СК начал процессуальную проверку после падения ограждения на беременную у стройки метро в Нижнем Новгороде.

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Теги:
СК Смерть Утонувшие
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