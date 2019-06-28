"Будущее Нижегородской области и всей России в надежных руках", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем молодежи России.

"Этот праздник посвящен молодым, юным и задорным. Молодость - это самая яркая, запоминающаяся и лучшая пора в жизни. Это время, когда человек полон самых смелых планов и надежд, безгранично верит в свои силы, любая задача кажется ему по плечу. "Молодость! В мире нет ничего ей равного!"- сказал Оскар Уайльд.

Мы гордимся нашей молодежью – целеустремленной, энергичной, жаждущей знаний, не пасующей перед трудностями, мечтающей изменить мир в лучшую сторону. Уверен, что будущее Нижегородской области и всей России в надежных руках. А на пути к жизненному успеху вам поможет трудовой пример старшего поколения, его опыт и мудрость.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, смело идите вперед к новым победам и свершениям. Успехов и удачи вам на избранном пути!" – отмечается в поздравлении.