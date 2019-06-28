"Будущее Нижегородской области и всей России в надежных руках", - Евгений Лебедев

Популярные комментарии за год
07 июля 2018 13:10  [7596] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6809] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
12 июля 2018 13:51  [6369] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
07 февраля 2019 15:37  [5151] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4499] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [3825] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3788] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3765] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
02 июля 2018 12:45  [3688] "Нижний Новгород стал счастливым для нашей команды", - Колинда Грабар-Китарович
18 декабря 2018 14:27  [3616] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2019 09:47  [125] "Почти 250 млн рублей планируется выделить на ремонт дорог в г.о.г.Шахунья в рамках нацпроекта", - Глеб Никитин
28 июня 2019 18:30  [268] Нижний сегодня: главные события дня
28 июня 2019 18:05  [252] Первый платный травмпункт открылся в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 17:43  [195] Финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году
28 июня 2019 17:36  [148] Заседание дискуссионной площадки "ЕР" о доступной ипотеке прошло в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:36  [248] "Мы намерены и дальше наращивать поддержку сельхозпроизводителей в Нижегородской области", - Глеб Никитин
28 июня 2019 16:34  [142] Депутаты Гордумы Дзержинска встретились с молодыми парламентариями в День молодежи
28 июня 2019 15:59  [189] Более 300 светофоров модернизируют в Нижегородской области
28 июня 2019 15:10  [236] Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно?
28 июня 2019 15:09  [214] Проект благоустройства Утиного озера в Дзержинске адаптируют к ландшафту
Общество

"Будущее Нижегородской области и всей России в надежных руках", - Евгений Лебедев

27 июня 2019 15:21  [298] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем молодежи России.

"Этот праздник посвящен молодым, юным и задорным. Молодость - это самая яркая, запоминающаяся и лучшая пора в жизни. Это время, когда человек полон самых смелых планов и надежд, безгранично верит в свои силы, любая задача кажется ему по плечу. "Молодость! В мире нет ничего ей равного!"- сказал Оскар Уайльд.

Мы гордимся нашей молодежью – целеустремленной, энергичной, жаждущей знаний, не пасующей перед трудностями, мечтающей изменить мир в лучшую сторону. Уверен, что будущее Нижегородской области и всей России в надежных руках. А на пути к жизненному успеху вам поможет трудовой пример старшего поколения, его опыт и мудрость.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, смело идите вперед к новым победам и свершениям. Успехов и удачи вам на избранном пути!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Фоторепортажи
Пресс-тур в Русскую Тосканию
28 июня 2019 09:10Пресс-тур в "Русскую Тосканию"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph