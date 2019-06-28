Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин обсудил с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой проблемы обманутых дольщиков

Губернатор региона Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой 27 июня 2019 года в Нижегородском кремле обсудил проблемы обманутых дольщиков. В частности, речь шла о правозащитной деятельности в регионе и защите прав граждан-участников долевого строительства.

Нижегородский сквер Грабина обещают благоустроить на год позже заявленных сроков

Благоустройство сквера им.Грабина в Московском районе хотят завершить к 1 сентября 2019 года, тогда как ранее это планировалось сделать до 30 октября 2018 года. Год назад подрядчиком выступало ООО "Каштан" (зарегистрировано в г. Нововоронеж Воронежской области), сейчас называется ООО "Автодорстрой".

Фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа

Международный фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа 2019 года. Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде второй год подряд. Сегодня губернатор региона Глеб Никитин и организатор фестиваля Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет.

Глеб Никитин поздравил Юрия Арсентьева с официальным вступлением в должность главы регионального ГУ МВД

Юрия Арсентьева 27 июня представил личному составу нижегородского ГУ МВД РФ заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев. Юрийя Арсентьев до назначения возглавлял ГУ МВД Мордовии.

Нижегородские врачи вернули жизнь пациенту после клинической смерти

Это произошло в июне текущего года с 67-летним пациентом, которому стало плохо рядом с больницей и ему констатировали состояние клинической смерти. Однако врачи на протяжении полутора часов продолжали бороться за жизнь мужчины. Сейчас с ним все хорошо.

Изменения в бюджет НО - 2019: на что пойдут 3,3 млрд рублей?

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали увеличение доходов областного бюджета-2019 более чем на 3,3 млрд рублей на заседании 27 июня 2019 года. О подробностях распределения дополнительных бюджетных средств можно прочитать в информационной заметке на сайте НИА "Нижний Новгород".

Расширены меры поддержки обманутых дольщиков. Что нового в региональном законодательстве?

Нововведения, направленные на поддержку обманутых дольщиков, появились в законодательстве Нижегородской области. На заседании 27 июня региональный парламент принял ряд поправок в областные законы, расширяющие права владельцев квартир в долгостроях.

Прокуратура возбудила уголовное дело на руководителя "ГУАД" НО

Руководителя управления подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов на содержание дорог.

Нижегородским многодетным семьям упростили процедуру предоставления земельных участков

Теперь исключается процедура заключения с многодетной семьей договора о безвозмездной передаче земельного участка в собственность. После принятия решения о предоставлении земельного участка документы сразу направляются для госрегистрации. Кроме того, срок информирования семьи о принятом решении сокращается с 10 до пяти дней.

Инвестсоглашения в действии: два предприятия Нижегородской области получат льготы по налогам

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "Аэрозолекс" реализуют в Нижегородской области проекты нефтехимической и химической направленности. Помимо того, что проекты обеспечивают приток инвестиций в область, их реализация также позволяет создать новые рабочие места.