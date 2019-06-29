Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций, который стал лидером по совокупности критериев, в том числе по доле сотрудников готовых к реализации самостоятельных проектов на предприятиях и охвату участников проекта.

Семейный мотофестиваль в Нижнем Новгороде: концерт солиста Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA

Фестиваль продлится три дня - с 12 по 14 июля. Основной его площадкой станет Нижневолжская набережная у подножия Чкаловской лестницы, где будут организованы массовые активности для гостей разных возрастов. Концепция фестиваля - продемонстрировать дружелюбность байкерского движения, показать возможность семейного отдыха в таком формате и приобщить людей к подобным развлечениям.

Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала

Сообщение о пожаре поступило в 13:37. В результате, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.

"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке 14 июля

В этот день в расположенный на территории парка фонтан запустят 100 кг карпов и все желающие смогут ловить их на удочку, руками, майками и пакетами. Кроме того, организаторы праздника обещают бесплатно накормить всех желающих ухой.

Росприроднадзор разъяснил, кого накажут за свалку мусора в СНТ "Родник"

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами, поэтому Росприроднадзор разослал собственникам участков претензионные письма, однако многие собственники считают себя невиновными в сложившейся ситуации и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди. Руководители Росприроднадзора пояснили, что в ходе судебных разбирательств станут известны истинные виновные в организации свалки и уже после этого они понесут наказание.

Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили

Предположительно ураган уронил забор в Дзержинске на несколько машин. Фото опубликовали пользователи социальной сети. Судя по фотографии, теперь машинам предстоит ремонт.

Нового руководителя назначили в нижегородском оперном театре

Имя руководителя пока не известно. Его представят официально 4 июля 2019 года.

Нижегородский "Автокомпонент" объяснил инцидент с остановкой "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" сообщил, что 3 июля приостановил производство из-за того, что нижегородский "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставок комплектующих. Нижегородское предприятие, в свою очередь, объяснило это тем, что долгое время не может договориться с автогигантом о новом уровне цен на продукцию, поскольку существующий не покрывает расходы "Автокомпонента" на производство и поставку деталей для "АвтоВАЗа".

Подрядчик аквапарка на Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения

Мужчина умер от переохлаждения на строительной площадке аквапарка на пр. Гагарина в апреле текущего года, однако руководство компании не сообщило об этом в компетентные органы, из-за чего необходимые мероприятия по расследованию несчастного случая не проводились. В связи с этим предприятие оштрафовали.