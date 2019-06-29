Нижний сегодня: главные события дня

Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций, который стал лидером по совокупности критериев, в том числе по доле сотрудников готовых к реализации самостоятельных проектов на предприятиях и охвату участников проекта.
Семейный мотофестиваль в Нижнем Новгороде: концерт солиста Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA
Фестиваль продлится три дня - с 12 по 14 июля. Основной его площадкой станет Нижневолжская набережная у подножия Чкаловской лестницы, где будут организованы массовые активности для гостей разных возрастов. Концепция фестиваля - продемонстрировать дружелюбность байкерского движения, показать возможность семейного отдыха в таком формате и приобщить людей к подобным развлечениям.
Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала
Сообщение о пожаре поступило в 13:37. В результате, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.
"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке 14 июля
В этот день в расположенный на территории парка фонтан запустят 100 кг карпов и все желающие смогут ловить их на удочку, руками, майками и пакетами. Кроме того, организаторы праздника обещают бесплатно накормить всех желающих ухой.
Росприроднадзор разъяснил, кого накажут за свалку мусора в СНТ "Родник"
Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами, поэтому Росприроднадзор разослал собственникам участков претензионные письма, однако многие собственники считают себя невиновными в сложившейся ситуации и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди. Руководители Росприроднадзора пояснили, что в ходе судебных разбирательств станут известны истинные виновные в организации свалки и уже после этого они понесут наказание.
Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили
Предположительно ураган уронил забор в Дзержинске на несколько машин. Фото опубликовали пользователи социальной сети. Судя по фотографии, теперь машинам предстоит ремонт.
Нового руководителя назначили в нижегородском оперном театре
Имя руководителя пока не известно. Его представят официально 4 июля 2019 года.
Нижегородский "Автокомпонент" объяснил инцидент с остановкой "АвтоВАЗа"
"АвтоВАЗ" сообщил, что 3 июля приостановил производство из-за того, что нижегородский "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставок комплектующих. Нижегородское предприятие, в свою очередь, объяснило это тем, что долгое время не может договориться с автогигантом о новом уровне цен на продукцию, поскольку существующий не покрывает расходы "Автокомпонента" на производство и поставку деталей для "АвтоВАЗа".
Подрядчик аквапарка на Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения
Мужчина умер от переохлаждения на строительной площадке аквапарка на пр. Гагарина в апреле текущего года, однако руководство компании не сообщило об этом в компетентные органы, из-за чего необходимые мероприятия по расследованию несчастного случая не проводились. В связи с этим предприятие оштрафовали.
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