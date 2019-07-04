Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов Политика

Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике социальной проблематики. Об этом заявил руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, говоря о докладе ФоРГО о предстоящих выборах в России.

По его словам, для Нижегородской области многие вопросы пока не стоят с такой остротой как в Иркутской области или в Хабаровском крае, однако так может быть не всегда. "Стратегия партия власти сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике социальной проблематики, а не на удержании тотального контроля над традиционными СМИ. "Методы старика Лассуэлла (методы пропаганды) в эпоху информационного изобилия больше не работают", - сказал Евгений Семенов.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе пресс-конференции, посвященной докладу на тему: "Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов 2019 г.", заявил, что на сегодняшний день "главный риск партии власти – игнорирование местной протестной повестки".

Как сообщили в Нижегородском филиале ФоРГО, в мероприятии также приняли участие руководитель Экспертного совета Фонда Леонид Давыдов и президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Константин Костин напомним, что 8 сентября в 16 регионах России пройдут выборы высших должностных лиц и в 13 регионах состоятся выборы региональных законодательных органов. "К настоящему моменту можно говорить лишь о стартовых позициях участников выборов, активная фаза которых еще впереди. Вместе с тем, начавшаяся избирательная кампания уже позволяет говорить об определенных тенденциях и рисках, как для отдельных кандидатов, так и для партий", - добавил он.



Среди основных тенденций эксперты ФоРГО выделили запрос на обновление и социальное самочувствие.

По их мнению, на ход выборов по-прежнему будет оказывать влияние запрос на обновление. В этих условиях вопрос обоснования "морального права на власть" станет одним из ключевых вопросов для кандидатов.

Стоит также отметить, что социальное самочувствие населения будет основным фактором, влияющим на электоральный выбор. При этом местная повестка будет быстро политизироваться и станет главным источником мобилизации избирателя.

Отвечая на вопросы журналистов о том, с какими рисками может столкнуться партия "Единая Россия" Константин Костин заметил, что к настоящему моменту "ее рейтинг колеблется у отметки 33%". В этих условиях, по его словам, получить дополнительно 10-15 % задача хоть и сложная, но вполне реальная. В тоже время главный риск партии власти – игнорирование местной протестной повестки, считает глава ФоРГО.