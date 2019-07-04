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Общество

"Диплом РАНХиГС — это знак качества", - Ольга Щетинина

17 июля 2019 16:57  [107] Общество
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

"Диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – это знак качества", - сказала и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, которая приняла участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам данного вуза.

"Мне очень приятно здесь присутствовать не только как исполняющей обязанности председателя Законодательного собрания, но и как выпускнице РАНХиГС. Диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – знак качества. Это возможность для ребят начать большую профессиональную деятельность", - добавила Ольга Щетинина.

"Гордое звание выпускника им придется представлять на разных площадках, в том числе экономических и политических. Мы очень ждем их как потенциальных участников государственного управления, в том числе, в Законодательном собрании. Уверена, что национальные проекты, большие проекты, связанные с улучшением качества образования в РФ, будут исполняться при непосредственном участии этих ребят, которые сегодня получили дипломы управленцев высочайшего уровня", - отметила и.о. председателя регионального парламента.

В 2019 году дипломы получили 260 будущих управленцев, менеджеров, IT-специалистов и социологов, в том числе 16 магистров. 55 выпускников получили дипломы с отличием.

"Мы очень надеемся, что наши студенты займут достойное место в системе государственного управления. Мы будем сопровождать, отслеживать их, и рассчитываем, что они достигнут высоких результатов", - подчеркнул директор нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Осипов.

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