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20 июля 2019 20:44  [161] Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области
20 июля 2019 20:34  [131] Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе
20 июля 2019 18:24  [142] Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа
20 июля 2019 18:07  [158] Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин
20 июля 2019 18:02  [166] Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор
20 июля 2019 11:59  [209] Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"
20 июля 2019 11:48  [166] Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

18 июля 2019 18:57  [441] Общество

Первые дома ЖК "Новинки Smart City" построят в октябре

Приступить к строительству подрядчик намерен уже в июле. Полностью завершить возведение ЖК планируется в 2021 году.

Спецбригада охотников действует в Вадском районе, где введен карантин по АЧС

Охотники занимаются добычей кабанов и ведут поиски трупов этих животных,

ФРП вновь помогает нижегородской промышленности. Еще один проект на миллиард рублей

АО "ДПО "Пластик" планирует создать в Дзержинске первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения. Предприятие для этого привлечет кредитные средства ФРП.

Первый сухой фонтан установят в Нижнем Новгороде

Такой объект появится в Московском районе.

"Союзмультфильм" на Бору: парк с интерактивным павильоном начнут строить в конце 2019 года

Нижегородские власти считают, что проект станет туристическим и задействует канатную дорогу, на которой можно добраться до парка. Кроме того, парк придат импульс развитию территории Борской поймы.

Как не заболеть в отпуске: нижегородка могла заразиться инфекцией от укуса обезьяны
На сайте НИА "Нижний Новгород" представлен материал, который поможет читателям избежать инфекционных заболеваний, пребывая за рубежом.

Развести костер и петь песни: ГОЧС опубликовал памятку для заблудившихся в лесу

ГОЧС Нижнего Новгорода опубликовал памятку для заблудившихся в лесу. Правила поведения просты, но не все их соблюдают. Из-за этого, спасателям становится крайне проблематично найти человека. НИА "Нижний Новгород" собрало рекомендации спасателей о том, как вести себя в лесу, если Вы заблудились.

ИП "Каргин" и около десяти перевозчиков увеличивают тарифы на проезд в Нижнем Новгороде

Тарифы за проезд увеличиваются с 28 до 30 рублей независимо от вида оплаты.

Девятнадцать нижегородцев заболели корью с начала года

За медицинской помощью обращались больные из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова. Как оказалось, все эти случаи завозные – больные заразились в других регионах. А затем инфекция перекинулась на их близких и коллег.

Нижегородское УФАС возглавил 35-летний Ленар Шафигуллин из Татарстана

Ранее Ленар Шафигуллин трудился на посту директора учебно-методического центра федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности заместителя руководителя УФАС по Республике Татарстан.

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