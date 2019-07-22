"В Бутурлинском районе проходит очень много интересных событий, которые обязательно стоит посетить", - Александр Ефремцев Культура и отдых

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

В Бутурлинском районе 19 июля 2019 года прошло выездное заседание Клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании Нижегородской области. Мероприятие было организовано по инициативе депутата регионального парламента Александра Ефремцева и при поддержке руководства района.

Первым пунктом визита стал модульный Дом культуры в селе Каменищи. Это один из первых таких объектов в регионе, введенных в эксплуатацию в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018-2020 годы. Дом культуры на 182 места выполнен из современных строительных материалов в модульном исполнении.

На его базе находятся библиотека, творческая мастерская, кружки, клубные любительские объединения. Показатель посещаемости вырос на 20%. Для сельских жителей Дом культуры является местом, где любой найдет занятие по душе.

Представители ведущих нижегородских СМИ ознакомились с его работой непосредственно на месте.

Одним из пунктов визита Клуба парламентских журналистов стала Бутурлинская средняя школа. За счет средств областного и районного бюджетов в 2017-2018 годах был проведен капитальный ремонт основного здания школы и создан единый архитектурный ансамбль с новым зданием пристроя. Были организованы ремонт полов, потолков, стен здания, замена системы отопления, приобретено новое оборудование в классы.

В 2019 году запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Предусмотрено строительство площадки и монтаж спортивно-технологического оборудования в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Строительство планируется завершить до конца текущего года.

"Это хороший пример, какие условия нужно создавать для того, чтобы ребята после получения образования оставались не в городе, а на селе. Наряду с появлением новых объектов инфраструктуры мы стараемся выстроить систему профориентации непосредственно со школьной скамьи. У человека должно быть понимание, где и на каких условиях он будет работать после получения образования. Причем условия будут достойные, а сельскохозяйственная отрасль с каждым годом - все более технологичной, требующей высокой квалификации", - подчеркнул Александр Ефремцев.

Также парламентские журналисты посетили предприятие "Бутурлинское зерно", которое является значимым не только для района, но и всей Нижегородской области. Основным направлением деятельности является молочное животноводство. Общее поголовье дойного стада - более 1100 голов.

В настоящее время ведутся реконструкция и строительство животноводческих комплексов, обустраиваются подъездные пути, применяются новые современные технологии в животноводстве. В 2009 году "Бутурлинское зерно" получает статус племенного репродуктора, а в 2012 году становится племенным заводом по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

В растениеводстве основными направлениями деятельности предприятия являются выращивание зерновых, зернобобовых культур, рапса, кормовых культур. В растениеводстве активно применяются энергосберегающие технологии: почва обрабатывается по "нулевой" технологии, проводится сев новейшими агрегатами, а хлеб убирается современными высокопроизводительными комбайнами.

Программа визита завершилась посещением Дома культуры в селе Борнуково и камнерезной фабрики "Борнуковская пещера". К 80-м годам ХХ века промысел был практически утрачен. Его возрождение началось в 2006 году.

Художники фабрики щедро делятся своим знанием и опытом, обучая молодых мастеров секретам камнерезного искусства. В настоящее время на фабрике разработано более 70 видов изделий. Это бытовые предметы: ночники, чашки, декоративные изделия, а также многочисленные сувениры.

Фабрика осваивает новый для себя вид деятельности - туризм. Здесь для каждого экскурсанта мастера готовы провести мастер-классы резьбы по камню. В специальном магазине-выставочном зале можно приобрести сувенир – борнуковскую игрушку, символично соединяющую в себе "век нынешний и век минувший", искусство мастеров и тех, кто бережет это искусство для будущих поколений.

"Для того, чтобы туризм развивался, необходима инфраструктура. Над этим мы активно работаем. В первую очередь, это дороги и гостиницы. В Бутурлинском районе проходит очень много интересных событий, которые обязательно стоит посетить. Главное, что здесь живут талантливые люди, которые работают на благо своей земли и производят уникальную востребованную продукцию", - добавил Александр Ефремцев.