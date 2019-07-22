Нижний сегодня: главные события дня Общество

Провал на Трудовой, в котором оказалась машина нижегородки, устранят до конца дня

Припаркованная на обочине машина жительницы Нижнего Новгорода ночью провалилась под асфальт. В Нижегородском водоканале назвали причиной провала утечку на водопроводной линии и обещали устранить аварию до конца дня 23 июля.

Владелец нижегородского кинотеатра "Россия" перед продажей здания задолжал в бюджет 3 млн рублей

В УФССП отказались называть должника, однако кинотеатр расположен по адресу пр. Ленина, 32 и по этому же адресу, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано ООО "Каро-Фильм".

Экс-мэр Арзамаса Нижегородской области заплатит 30 тысяч рублей за служебный подлог

Мэр Арзамаса в 2018 году заключал фиктивные договоры аренды на принадлежащий ему земельный участок.

Концепцию празднования 800-летия Нижнего Новгорода разработают за 1 млн рублей

Исполнителю предстоит проанализировать мировые практики торжественных мероприятий, определить идеологию празднования, разработать модели управления проектом подготовки празднования, а также организовать способы вовлечения нижегородцев в мероприятие.

Бездействие и суд: нижегородская администрация снесет аварийный дом по требованию прокуратуры

Дом №8А по ул. Матросская в Ленинском районе является не только несанкционированным местом складирования бытовых отходов, но и представляет угрозу для окружающих, портит внешний облик района.

Цепная реакция: еще несколько нижегородских перевозчиков повысят стоимость проезда в августе

Стоимость проезда увеличится до 30 рублей. На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликован список перевозчиков, которые изменят стоимость поездки.

Шесть человек пострадали в Нижнем Новгороде 22 июля из-за водителей автобусов

Наибольшее количество пострадавших пассажиров зарегистрировано в результате столкновения автобусов ПАЗ на пр-те Ленина. ДТП произошло в 15:30. В УГИБДД пояснили, что водитель ПАЗа (маршрут №83) столкнулся с ПАЗом маршрута №37.

Директор нижегородской строительной компании обвиняется в присвоении средств дольщиков в 90 млн рублей

У директора строительной фирмы не было разрешения на возведение дома, однако он заключал с гражданами договора об участии в долевом строительстве и привлекал их средства.

Водитель ВАЗа, столкнувшись с Lexus, врезался в толпу людей на Бору; погибла женщина

22 июля 60-летний водитель ВАЗа спровоцировал аварию в результате которой погибла женщина-пешеход и еще две женщины госпитализированы с переломами костей.

Обвиняемый в жестоком убийстве девушки и вымогательстве с ее родителей 4 млн рублей пойдет под суд

Мужчина убил знакомую девушку, а потом сообщил родителям погибшей, что дочь похитили и вымогал у них в качестве выкупа 4 млн рублей.