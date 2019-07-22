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Бизнес

Директор нижегородской строительной компании обвиняется в присвоении средств дольщиков в 90 млн рублей

23 июля 2019 10:37  [194] Бизнес

Директор нижегородской строительной компании обвиняется в присвоении средств дольщиков в 90 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 23 июля 2019 года, в Ленинский районный суд направлено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

По версии следствия, директор строительной фирмы, не имея разрешения на строительство, государственной регистрации права собственности на земельный участок, договора аренды земельного участка под строительство, путем заключения непредусмотренных законом предварительных договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома в период с декабря 2013 по август 2018 года незаконно осуществил привлечение денежных средств 38 граждан на сумму свыше 90 млн рублей.

В рамках расследования дела, с целью обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, обвиняемым возмещено 1,7 млн рублей, органами предварительного следствия наложен арест на его имущество стоимостью 3,3 млн рублей.

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