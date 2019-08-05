"Необходимо увеличивать посевные площади за счет ввода неиспользуемых земель в оборот", - Николай Шкилев Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Шкилев заметил, что процесс изъятия заброшенных земель идет непросто.

"Нерадивые владельцы ищут лазейки в законах: переоформляют землю на родственников каждые три года, распахивают одну полосу и утверждают, что обрабатывают землю. В 2018 году было возвращено в оборот 18 тысяч гектар земель, в 2019 году планируется вернуть 19 тысяч гектар. Темпы нужно наращивать. В этой связи областное министерство сельского хозяйства при участии депутатов Законодательного собрания прорабатывает меры поддержки для тех собственников, которые будут вводить в оборот неиспользуемые земли. Это просто необходимо сделать", - сказал Николай Шкилев.



"Одним из приоритетов в работе депутатов Законодательного Собрания является поддержка агропромышленного комплекса. Главной задачей для развития сельскохозяйственной отрасли является рост валовой продукции. Для этого необходимо увеличивать посевные площади за счет ввода неиспользуемых земель в оборот. То есть нужно передавать их в пользование тем сельхозпроизводителям, которые будут использовать этот бесценный ресурс по назначению. Земля – наш главный актив, она должна работать и приносить прибыль, причем не только собственнику, но и бюджету", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства Нижегородской области поможет аграриям с покупкой новой техники , если те начнут обрабатывать простаивающие в регионе земли.