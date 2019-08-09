"Новый проект "Дорога к дому" появится в регионе", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Новый проект "Дорога к дому" появится в регионе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского района, где одной из главных тем стал ремонт дорог.

"По итогам сегодняшней поездки по Ветлуге я уже поручил усилить поддержку муниципалитета для ремонта наиболее проблемных участков, например, дороги на улице 40 лет Победы в Ветлуге. Мы уже разработали проект по ремонту этого участка, и обязательно будем выделять субсидию", - добавил губернатор.

От жителей района поступили вопросы по ремонту моста через Ветлугу, участков дорог Урень-Никольск-Котлас, Ветлуга-Алёшиха-Нориха, дороги к селу Новопокровское. Как отметил Глеб Никитин, сейчас уже ремонтируется один из наиболее проблемных участков на дороге Урень-Никольск-Котлас. Вместе с тем разработан план ремонта до 2024 года, в рамках которого предусмотрены работы на других наиболее проблемных участках. В 2020 году запланирован ремонт участков дорог Ветлуга-Алёшиха-Нориха и Новопокровское-Бердничата-Варакшата.

Губернатор подчеркнул, что благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объем финансирования дорожных работ в регионе вырос в 1,5 раза. Также увеличения количества отремонтированных и построенных автомобильных дорог удается добиться за счет более эффективного расходования средств и применения современных материалов.

"Мы решили дополнительно к национальному проекту выделять региональные средства на ремонт в рамках проекта "Дорога к дому", который разрабатывается в данный момент. Это будет касаться дорог местного значения, и работать по примеру программы поддержки местных инициатив. Жители сами смогут выбирать, какие участки ремонтировать в приоритетном порядке", - сказал Глеб Никитин.