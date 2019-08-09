Нижний сегодня: главные события дня Общество

Михаил Суворов назначен и.о.гендиректора ГУММиД в Нижнем Новгороде

Михаил Суворов назначен и.о.гендиректора МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде". Ранее занимавший этот пост Александр Мякинин ушел по собственному желанию. Он был назначен гендиректором ГУММиД в октябре 2018 года.

"Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области: условия и сроки программы

Официальная регистрация потенциальных участников подпрограммы "Улучшение жилищных условий специалистов" государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" стартовала в Нижегородской области. Подробности программы, а также для кого она предназначена и как стать участником этого проекта можно узнать в публикации НИА "Нижний Новгород".

Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 2% за июль 2019 года

Увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей.

Росгвардейцы, готовясь к Alfa Future People, изъяли у жителей пос. Б.Козино огнестрельное оружие

Фестиваль музыки и технологий Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино с 16 по 18 августа. Ожидается, что за три дня мероприятие посетят более 50 тысяч гостей из разных стран мира. В преддверии этого мероприятия сотрудники Росгвардии проверили владельцев гражданского оружия, условия хранения этого оружия и соблюдение законодательства в данной сфере.

Ростех планирует создать в Дзержинске индустриальный парк взрывчатых веществ

В состав индустриального парка войдут производители взрывчатых веществ - Завод имени Свердлова и ГосНИИ "Кристалл". "Кристалл" будет курировать научную часть работы и сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ. Завод имени Свердлова займется своим основным производством.

Ростех выделит дзержинскому ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств

На территории НИИ с начала 2019 года произошло два ЧП, связанных со взрывами, которые разрушили производственные здания. На средства госкорпорации будет восстановлена производственная база самого ГосНИИ. Также Ростех профинансирует проектно-изыскательские работы института по федеральным целевым программам.

Сотрудник нижегородского планетария подтвердил приближение астероида к земле

Астероид 2019 OU1 размером с 40-этажный дом максимально приблизится к Земле 28 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные NASA. Старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев подтвердил НИА "Нижний Новгород" информацию о приближении астероида. Однако, он заметил, что "это – рядовое явление".

Схему движения изменят на опасном участке трассы М-7 с 12 августа

Речь идет об участке дороги на территории поселка Воротынец - левом повороте на ул. Космонавтов (км 552+930 при движении в сторону Казани). В 2018 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали девять человек.

Водителям автобусов в Балахне Нижегородской области не дали выйти в рейсы

В соцсетях водители сообщили, что их не допускают к работе потому, что сотрудники транспортных предприятий Балахны не согласны с новыми графиками и отменой льгот пенсионерам. Кроме того, водители выступали против существующих графика работы и зарплат.

Министр транспорта Нижегородской области прокомментировал ситуацию с невыходом балахнинских водителей в рейсы

Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов пояснил, что в "МП Балахнинскоепассажирское автотранспортное предприятие" произошла забастовка водителей из-за того, что "предприятием был ужесточен контроль над оплатой проезда пассажиров и работой системы АСОП, так как неоднократно поступали жалобы от жителей, что кондукторы и водители не хотят проводить оплату через валидатор системы АСОП (причину озвучивали "сломан" и т.д)".