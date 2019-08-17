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Политика

"Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета", - Евгений Лебедев

22 августа 2019 10:12  [52] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем Государственного флага Российской Федерации.

"22 августа 1991 года указом президента Российской Федерации был восстановлен российский трехцветный государственный флаг, овеянный славой многих поколений россиян. Этот праздник установлен в честь всех, кто отдавал жизнь и проливал кровь за Россию, кто сегодня своим трудом укрепляет ее могущество.

Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета, олицетворение единства нации. Уважение к флагу – это уважение к своей стране, ее истории, народу. Во все времена государственный флаг священен. С ним шли на подвиг, защищали его ценой собственной жизни. Отдавая почести национальному флагу, мы тем самым чтим память предков, величие истории Родины и несокрушимость духа нашего народа.

Уверен, что каждый нижегородец как житель великой страны испытывает гордость за Родину, свой народ, родной город, район, село, деревню... Так было, так есть и так будет всегда!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов на благо Нижегородской области и России", - говорится в поздравлении.

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