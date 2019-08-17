"Общественный контроль делает диалог гражданского общества и власти взаимно ответственным", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина

"Общественный контроль делает диалог гражданского общества и власти конструктивным, партнерским, взаимно ответственным", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина в ходе круглого стола на тему "Практика осуществления общественного контроля на территории Нижегородской области".

Заседание прошло 22 августа в Законодательном собрании. Мероприятие организовано совместно с Общественной палатой региона.

В ходе дискуссии рассматривались вопросы, связанные с законодательным обеспечением общественного контроля, работой общественных советов при органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе, по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Также собравшиеся рассмотрели результаты общественного контроля в сфере реформы утилизации ТКО, реализации избирательных прав граждан, национальных проектов.

"Общественный контроль делает диалог гражданского общества и власти конструктивным, партнерским, взаимно ответственным. Помогает совершенствовать механизмы участия общества в принятии и реализации управленческих решений", - отметила Ольга Щетинина.

"Система общественного контроля развивается и приобретает все большее значение. Это хорошая помощь на уровне государственного и муниципального управления. Проводимый мониторинг дает возможность понять, что необходимо исправить, скорректировать. Законодательное собрание Нижегородской области активно включено в данную работу, ведь одно из направлений нашей деятельности – мониторинг правоприменения законов", добавила она.

По словам присутствовавшего на мероприятии заместителя председателя комитета регионального парламента по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Николая Шкилева, система общественного контроля в Нижегородской области работает.

"Активную деятельность ведет Общественная палата региона, главной задачей которой как раз является общественный контроль, особенно в социальной сфере. В районах области также созданы органы общественного контроля, которые достойно выполняют свои задачи. Важно, что мы видим отклик от людей. Общественные контролеры включают в поле своей деятельности все новые направления государственной политики", - сказал Николай Шкилев.

Ольга Щетинина добавила, что в регионе есть активные общественные организации, которые участвуют в общественном контроле.

"Например, наш Совет отцов поставил перед собой цель - контролировать родительским сообществом качество питания в школах. И мы видим, что совместная работа администрации Нижнего Новгорода и общественной организации приносит результат", - подчеркнула она.

"Важно, что тему общественного контроля мы обсуждаем сегодня с коллегами из других регионов. Мы изучим лучший опыт, чтобы активно внедрять его в Нижегородской области, и, безусловно, поделимся своим. Это и активное участие общественности в реализации Стратегии развития региона, которую мы создавали совместно, в реализации национальных проектов и государственных программ. Наш круглый стол – это практическая конференция, необходимая, чтобы понять, как получить наилучший результат от совместной работы общества и власти", - резюмировала Ольга Щетинина.