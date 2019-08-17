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Общество

"Впереди предстоит много работы на пути к новым знаниям", - Евгений Лебедев

01 сентября 2019 09:16  [66] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем знаний. В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому торжественные линейки организованы 2 сентября.

"День знаний – праздник, близкий каждому человеку. Для школьников и студентов он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встречей с друзьями и любимыми учителями, а для взрослых навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями о счастливой поре детства и юности.

Сегодня начало учебного года, а, значит, впереди предстоит много работы на пути к новым знаниям, достижениям и победам. От ваших стараний, настойчивости, целеустремленности зависит очень многое: ведь именно умным, грамотным, творческим личностям предстоит строить будущее родной страны.

В Нижегородской области есть все условия для получения качественного образования. В педагогической практике образовательных учреждений сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения, новаторский подход и инициативность молодых специалистов.

Особые поздравления первоклассникам, тем, кто только начинает свой путь в мире знаний, вступает в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, трудолюбия и терпения, радости новых свершений и открытий. Пусть учеба всегда будет увлекательной, а ваши усилия увенчаются успехами", - говорится в поздравлении.

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