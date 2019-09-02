Нижний сегодня: главные события дня Общество

Павел Саватеев назначен министром транспорта Нижегородской области

Соответствующее решение 2 сентября 2019 года принял губернатор региона Глеб Никитин. Павел Саватеев до настоящего времени работал в должности директора департамента строительства и капремонта Нижнего Новгорода и в связи с переходом на новую должность покинул этот пост. До назначения Павла Саватеева, министром транспорта был Вадим Власов, но он уволен с этой должности по собственному желанию в середине августа.

Александр Фёдоров покинул пост ректора НГПУ им. Козьмы Минина

С 3 сентября этого года он приступит к работе в должности ректора калининградского Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта. Пост ректора Мининского университета Александр Фёдоров занимал с 2012 года.

Елена Илалтдинова назначена ректором НГПУ им. Козьмы Минина

Ранее она занимала должность первого проректора. Елена Илалтдинова приступит к исполнению обязанностей с 3 сентября 2019 года.

Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода обсудили правительство и участники фестиваля "Высота"

Представители правительства региона рассказали, что любой желающий может предложить свою идею по развитию города на портале "Команда 800".

Росавиация выдала "Ижавиа" допуск к перевозкам из Нижнего Новгорода в Баку и Ереван

Авиакомпания получила разрешение осуществлять перелеты в эти регионы по два раза в неделю.

Ни денег, ни товара: нижегородское предприятие перечислило более 10 млн рублей китайскому контрагенту

Предприятие в 2015 году перевело $189 (10,8 млн рублей) в адрес контрагента в Китай в рамках внешнеторгового контракта. Предполагалось, что на эти деньги из Китая должен был поступить товар. Однако ни товара, ни денег в Россию так и не поступило. возбудили уголовное дело

Более 14,5 тысяч первоклассников пошли сегодня в школы Нижнего Новгорода

Более 14,5 тысяч первоклассников пошли сегодня в школы Нижнего Новгорода. В целом сегодня в городские школы отправились 130,5 тысяч учащихся. К 1 сентября в Нижнем Новгороде открылось 166 школ.

Подорожание авиабилетов анонсировали в России

Причиной подорожания станет регистрируемое с начала 2019 года повышение цен на авиакеросин на 1,5-2%. За 2018 год этот рост превысил порог в 30%.

Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде

Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде 1 сентября. Про тестирование фонтана сообщил глава города Владимир Панов в соцсети Facebook, не уточнив при этом когда состоится официальное открытие объекта. Ранее глава Нижнего Новгорода говорил, что открытие данного фонтана "уже на подходе".