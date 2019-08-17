Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода обсудили правительство и участники фестиваля "Высота" Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода обсудили правительство региона и участники фестиваля "Высота". На панельной дискуссии "Молодежь – драйверы роста" 31 августа 2019 года на базе ГЦСИ "Арсенал" представители правительства региона рассказали, что любой желающий может предложить свою идею по развитию города на портале "Команда 800".

Заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков также представил участникам дискуссии основные проекты президентской платформы, которые охватывают такие направления, как наука и новые технологии, предпринимательство, добровольчество, культура и творчество, профессиональный рост и карьера, социальные инициативы.

"Молодежь составляет ядро целевой аудитории наших проектов и, как и гласит тема дискуссии, является драйвером роста нашей президентской платформы. Нам удалось создать эффективную систему социальных лифтов, и она постоянно прирастает новыми проектами. Мы доказали, что любой россиянин может добиваться успеха своим собственным трудом, знаниями, навыками. И самое главное наше достижение – это наши участники и победители, которыми мы гордимся, а их истории успеха вдохновляют других! Мы открыты для участия молодежи всей страны, открыты для инициатив по созданию и развитию конкурсных мероприятий и социальных проектов, авторами которых можете стать и вы", - подчеркнул Даванков.

Напомним, Глеб Никитин сообщил, что более 50 тысяч человек посетили фестиваль "Высота".