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"НОЦ - это новые возможности по продвижению науки", - Кирилл Марков

10 сентября 2019 17:09  [60] Общество

Фото: с сайта unn.ru

Врио ректора ННГУ им. Н.И.Лобачевского Кирилл Марков прокомментировал важность создания нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) в Нижегородской области. На совещании 10 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подробно рассказал о работе НОЦ.

"НОЦ уже создан и вступает в активную фазу работы. Перспективы ясны, это серьезная, долгая и тяжелая работа, направленная, в первую очередь, на коллаборацию между всеми партнерами - участниками научно-образовательного центра. Это, прежде всего, новые подходы к взаимодействию образовательных, научных и производственных учреждений, новые подходы к мышлению, и это новые возможности по продвижению современной науки. В целом, мы видим хорошие перспективы, впереди много большой и интересной работы", - заметил Кирилл Марков

Ректор ПИМУ Николай Карякин также заинтересован в работе НОЦ.

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