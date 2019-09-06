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"Самое главное в НОЦ - связка научной мысли с бизнесом", - Николай Карякин

10 сентября 2019 17:02  [68] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ректор ПИМУ Николай Карякин прокомментировал свое участие в деятельности нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). На совещании 10 сентября 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подробно рассказал о работе НОЦ.

Николай Карякин пояснил, что НОЦ интересует его с точки зрения межвузовского взаимодействия между ННГУ, ИПФРАН и ПИМУ по экологическим вопросам, в том числе для анализа специфики заболеваний жителей Нижегородской областив зависимости от экологической ситуации.

Также НОЦ, по его мнению, поможет укрепить связи с другими странами.

"Приволжский исследовательский медицинский университет работает не только в области медицины и образования, но и взаимодействует с другими странами. У нас сейчас обучаются студенты из 45 государств. Мы ожидаем, что в рамках НОЦ количество иностранных студентов, приезжающих к нам ежегодно, увеличится на 500-600 человек. Это означает дальнейшее развитие инфраструктуры", - обратил внимание он.

"Сейчас, когда уже приняты определенные решения по НОЦ и процесс запущен, мы понимаем участников, понимаем правила и условия взаимодействия вузов с бизнесом. Не может быть в XXI веке развития науки ради науки, а предпринимательство является лакмусовой бумажкой, которая показывает, нужен проект обществу или нет. Если его можно продать, то нужен, если нет, то его нужно доработать и проводить дальнейшие исследования. Самое главное в НОЦ - связка научной мысли с бизнесом", - добавил Николай Карякин.

Подробнее о целях и программенаучно-образовательного центра в Нижегородской области можно узнать здесь.

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