"Очень радует, что частные инвестиции наконец-то добрались до образования", - Евгений Костин Политика

Депутат Городской думы Евгений Костин, прокомментировал намерение частного инвестора вложить средства в строительство крупнейшего образовательного центра в Нижегородской области.

"Очень радует, что частные инвестиции наконец-то добрались до образования, потому что средств, выделяемых федеральным и региональным бюджетами, на всё не хватает. Этот центр поможет решить сразу ряд задач, в том числе по ликвидации второй смены, так как центр рассчитан на 4 тысячи детей. Это будет совершенно новый подход к системе образования. Дети будут разделены на две категории – с 4 по 8 класс и с 8 по 11", - заметил он.



"Там будет новейшее оборудование, современные инновационные технологии. Ребята будут находиться в центре целый день, поскольку там будут работать различные кружки и секции, а значит, будет решена проблема свободного времени. Школьники будут заниматься, а не болтаться по улицам", - добавил он.

Крупнейший образовательный центр для школьников планируется создать в Нижегородской области к 2021 году. Комплекс рассчитан на 4,55 тысяч мест и будет состоять из трёх учебных корпусов (в Нижнем Новгороде и на Бору), а также центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой.



Уникальность центра заключается в его концепции двух ступеней. Первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5-7 классов; вторая – старших школьников, с 8 по 11 класс. На второй ступени деятельность будет сфокусирована на предпрофильной подготовке.