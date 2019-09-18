"Осознание необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратимо", - Ник Вуйчич Общество

Ник Вуйчич Фото: НИА Нижний Новгород

Всемирно известный оратор Ник Вуйчич, прибывший в Нижний Новгород для того, что бы выступить перед местными жителями с мотивационной речью "Верь. Люби. Живи", провел пресс-конференцию, где рассказал, о пути своего становления.

Ник Вуйчич - человек, рожденный без рук и ног, который сумел преодолеть ограничения и сложности и стать одним из самых вдохновляющих примеров успешных людей на земле.

"Есть страны, где людей с ограниченными возможностями даже не показывают по телевидению. Однако процесс осознания необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратим. Он медленный, но постоянный", - считает оратор.

"Нужно смотреть, что каждый из нас может сделать. Если у меня есть сосед, у которого сын в инвалидном кресле, как я могу ему помочь? Например приготовить еду, отвезти детей в школу? Все мы можем делать что-то. Я надеюсь, что российское правительство будет использовать и мою историю как пример. Сложно находить способ помочь людям с ограниченными возможностями. Нельзя просто дать им коляски, им также нужны вдохновение и мотивация, чтобы пройти свой путь", - мотивирует Ник Вуйчич.

Он считает, что люди не должны стесняться своей внешности, и ценность человека не снижается от его возможностей.

"Мы все выглядим по-разному, вы можете видеть мои ограничения, но нужно освобождаться от этого страха. Иногда даже просто быть слушателем для людей, которые нуждаются в этом - это замечательный путь для того, чтобы реализовать свой потенциал", - подчеркнул оратор.