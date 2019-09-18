Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [5623] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4623] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4433] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
25 октября 2018 16:37  [4171] "Поправкой в закон "О тишине" мы поддержали граждан, которые с этой идеей к нам обратились", - Ольга Щетинина
14 января 2019 21:04  [3986] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3927] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3918] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
18 декабря 2018 14:27  [3756] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3645] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3564] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2019 16:02  [28] 16-летний Илья Малов пропал в Нижнем Новгороде
18 сентября 2019 15:58  [46] Нижегородское минэкологии создало в соцети группу, где принимает жалобы на вывоз ТКО
18 сентября 2019 15:27  [68] Благоустройство Щелоковского хутора полностью завершится 20 сентября
18 сентября 2019 15:02  [69] Новая вспышка АЧС выявлена в Дальнеконстантиновском районе
18 сентября 2019 14:55  [132] "Осознание необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратимо", - Ник Вуйчич
18 сентября 2019 13:58  [167] Жительница Нижегородской области пыталась дать взятку инспектору ГИБДД, но неудачно
18 сентября 2019 13:33  [133] Туризм и НХП: отбор в резерв управленческих кадров стартовал в Нижегородской области
18 сентября 2019 13:12  [123] Публичные слушания по строительству новых жилых домов пройдут в Приокском районе
18 сентября 2019 12:42  [802] Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода
18 сентября 2019 12:40  [99] Подростки отделались штрафом и условным сроком за сообщение о "бомбе" в здании полиции
Общество

"Осознание необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратимо", - Ник Вуйчич

18 сентября 2019 14:55  [132] Общество
Ник Вуйчич

Ник Вуйчич

Фото: НИА Нижний Новгород

Всемирно известный оратор Ник Вуйчич, прибывший в Нижний Новгород для того, что бы выступить перед местными жителями с мотивационной речью "Верь. Люби. Живи", провел пресс-конференцию, где рассказал, о пути своего становления.

Ник Вуйчич - человек, рожденный без рук и ног, который сумел преодолеть ограничения и сложности и стать одним из самых вдохновляющих примеров успешных людей на земле.

"Есть страны, где людей с ограниченными возможностями даже не показывают по телевидению. Однако процесс осознания необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями в общество уже необратим. Он медленный, но постоянный", - считает оратор.

"Нужно смотреть, что каждый из нас может сделать. Если у меня есть сосед, у которого сын в инвалидном кресле, как я могу ему помочь? Например приготовить еду, отвезти детей в школу? Все мы можем делать что-то. Я надеюсь, что российское правительство будет использовать и мою историю как пример. Сложно находить способ помочь людям с ограниченными возможностями. Нельзя просто дать им коляски, им также нужны вдохновение и мотивация, чтобы пройти свой путь", - мотивирует Ник Вуйчич.

Он считает, что люди не должны стесняться своей внешности, и ценность человека не снижается от его возможностей.

"Мы все выглядим по-разному, вы можете видеть мои ограничения, но нужно освобождаться от этого страха. Иногда даже просто быть слушателем для людей, которые нуждаются в этом - это замечательный путь для того, чтобы реализовать свой потенциал", - подчеркнул оратор.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph