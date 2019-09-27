""Единая Россия" продолжит прямое общение с избирателями", - Дмитрий Кабайло Политика

Фото: Анастасия Макарычева

""Единая Россия" продолжит прямое общение с избирателями", - пообещал и.о. руководителя регионального исполкома "Единой России" Дмитрий Кабайло в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам Гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года.

Дмитрий Кабайло напомнил, что партия власти серьезно обновляется. Так, на последней конференции в декабре было обновлено порядка 40% руководящего состава, новый секретарь, новый генеральный совет. И политика по обновлению, по его словам, продолжится.

"Партия "Единая Россия" - единственная, кто проводит предварительное голосование. Так будет и на выборах в Думу Нижнего Новгорода, которые пройдут осенью следующего года. Предварительное голосование показало свою нужность и важность для нашей партии. Процедура предварительного голосования предусматривает, что люди сами делают выбор. Между кандидатами проходят дебаты, и мы всегда широко информируем общественность о проведении предварительного голосования", - подчеркнул он.

Дмитрий Кабайло также прокомментировал возможную отмену голосования по партспискам на выборах в Думу Нижнего Новгорода

"Если посмотреть с точки зрения избирателей, то одномандатная система намного лучше, потому что человек сам может увидеть своего кандидата в лицо. Для "Единой России" не так важно, по какой системе будет формироваться городская Дума, самое главное – это прямое общение с избирателями", - отметил он.