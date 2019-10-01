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Политика

"Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин

10 октября 2019 19:48  [49] Политика

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" принял участие в работе международного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО

По словам Дениса Москвина, то, что Нижегородская область стала площадкой для проведения форума такого масштаба, свидетельствует о том, что регион сегодня занимает передовые позиции не только с точки зрения спортивной повестки. Кроме того, это дает региону дополнительные возможности для развития спорта.

"Безусловно, для Нижегородской области мероприятия такого уровня и визит главы государства - это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В каком-то смысле как принимающая сторона мы теперь должны стать примером для других регионов России", - рассказал Денис Москвин.

"И здесь особенно важно, чтобы спорт был доступен не только в областном центре и крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, на территории всей области. В Нижнем Новгороде с этой задачей справляется "наследие" Чемпионата мира по футболу, а в районах области серьезную роль сейчас играет проект партии "Единая Россия" "Детский спорт", - добавил он.

Напомним, в регионе завершился ремонт во всех спортивных залах в рамках партийного проекта "Детский спорт". В этом году участниками стали девять сельских школ в Ардатовском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Уренском районах и городских округах Кулебаки, Чкаловск, Навашинский и Семеновский. Объем финансирования составил более 19 млн рублей.

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