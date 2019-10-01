Нижний сегодня: главные события дня Общество

Туристов с космодрома в Нижегородской области хотят отправлять в космос без скафандра

"Роскосмос", ознакомившись с этими данными "не предоставил конкретных замечаний", однако запросил дополнительные расчеты и уточнения. Согласно концепции космодрома, "совершающим полет туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек".

Бесплатные земельные участки хотят предоставлять нижегородским учителям и олимпийским чемпионам

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали бесплатное предоставление земельных участков для строительства домов главам крестьянско-фермерских хозяйств, чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, а также врачам, учителям и воспитателям – участникам госпрограмм. Участникам госпрограмм, в случае принятия законопроекта, дома будут выделяться уже вместе с участками.

Депутаты комитета ЗС НО одобрили изменения в закон об установке вышек связи

Речь идет о том, что согласно закону Нижегородской области "Об основах регулирования градостроительной деятельности", операторы обязаны получать разрешение на строительство вышек связи. Однако, этот процесс занимает значительное время, часто - от года. Теперь этот закон хотят привести в соответствие с ФЗ, который позволяет операторам не получать разрешение в случае строительства, реконструкции линий связи и сооружений связи, не являющихся особо опасными и технически сложными объектами высотой до 50 метров.

Нижне-Волжская набережная и театр "Вера" отремонтированы с нарушением закона, - УФАС

Управление по капитальному строительству осуществляло дробление сделок при размещении госзаказа. Закон предусматривает заключать госконтракты без конкурсных процедур на сделки, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей. Межу тем, управление дробило сделки на суммы, превышающие нормы закона, но заключало со строительными компаниями договоры без конкурса. Именно таким образом выбран подрядчик для благоустройства Нижне-Волжской набережной и реконструкции театра "Вера".

Новые тарифы на проезд для школьников и студентов введут в Нижегородской области

Как сообщил министр транспорта области Павел Саватеев, действующий механизм предоставления права на льготы не удовлетворяет социальных запросов.

Сувенирные лавки и точки общепита создадут на месте демонтированного кафе на пл.Минина

Демонтаж не работающего уже 10 лет кафе осуществлен в связи с реконструкцией кремлевского бульвара от Дмитровской до Кладовой башен. На месте бульвара планируется благоустройство, которое предусматривает размещение объектов нестационарной торговли - сувенирных лавок, точек общепита, кафе. То есть, бульвар станет территорией для отдыха посетителей Кремля и сбора туристических групп.

Карантин в нижегородской школе: Владимир Панов поручил разобраться в ситуации с острой кишечной инфекцией

В школе №47 Советского района (пр.Гагарина) введен карантин в связи со вспышкой острой кишечной инфекцией среди учащихся. 11 октября за медицинской помощью в поликлинику №39 обратились пять обучающихся школы с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день еще 19 обучающихся обратились с аналогичными признаками.

Неизвестные взорвали банкомат в Выксе

Злоумышленники подорвали банкомат "Металлинвестбанка" в ночь на 14 октября. Взрыв прогремел около 03:30.