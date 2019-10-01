"Нижегородская область предлагает молодежи массу возможностей для развития", - Ольга Щетинина Общество

"Нижегородская область предлагает молодежи массу возможностей для развития", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания региона, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина по результатам традиционного проекта фракции "Единая Россия" - "Парламентский урок для старшеклассников", который вот уже 13 лет подряд реализуется в школах региона в День знаний.

Подведение итогов проекта состоялось 16 октября в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина. Для 35 самых активных старшеклассников - победителей проекта из разных районов Нижегородской области, а также из Нижнего Новгорода, Павлова и города Бор в честь объявленного в регионе Года детского чтения сотрудники библиотеки организовали необычную экскурсию по музею редкой книги.

Ребята познакомились со старинными книжными изданиями, среди которых: первая печатная книга - "Апостол" Ивана Федорова (16 век), первый учебник математики – Арифметика Магнитского, изданный в начале 18 века, и грамматика Ломоносова середины 18 века, а также самые маленькие книжки, размером с ноготь и книга, напечатанная на шёлке. Кроме того, на экскурсии ребята узнали, например, зачем книги "сажали на цепь".

По окончании экскурсии бизнес-тренер Вероника Михайлова провела для школьников тренинг "Искусство публичных выступлений и презентаций".

"В Нижегородской области для молодежи сейчас есть масса возможностей для развития: работают технопарки, в том числе мобильные "Кванториумы", позволяющие попробовать себя в современных, цифровых технологиях, формируются центры притяжения молодежи, например, "Высота", - сказала Ольга Щетинина.

"На базе выксунского лагеря "Лазурный" работают профильные смены в рамках проекта "Нижегородский Сириус", который реализуется по поручению губернатора Глеба Никитина. Проведение тренингов по публичным выступлениям, инициированных нашей фракцией, помогают ребятам развить навыки самопрезентации и преодолевать страх перед публичными выступлениями", - отметила парламентарий.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Марина Еминцева, в свою очередь, добавила, что "отличной возможностью для самореализации ребят может стать и Молодежный парламент, более 11 лет работающий при Законодательном Собрании. Особенно для тех, кто хочет себя попробовать на политическом поприще".

"Членом парламента может быть гражданин России в возрасте от 18 до 30 лет. Многие из присутствующих сегодня ребят имеют большую возможность при желании войти в его состав и в дальнейшем сделать себе политическую карьеру", - пояснила она.