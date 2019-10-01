Последние новости рубрики Культура и отдых
22 октября 2019 12:17  [60] Житель Дзержинска стал одним из победителей конкурса #стирателивкино от торговой сети "Пятёрочка"
21 октября 2019 18:58  [180] Всемирно известный педагог по вокалу Майкл Пол проведет в Нижнем Новгороде мастер-классы
21 октября 2019 18:45  [143] Глеб Никитин поздравил хормейстера Ивана Шечкова с присуждением премии правительства РФ
21 октября 2019 17:35  [245] Победители регионального этапа "Театрального Приволжья" завершили гастроли в районах Нижегородской области
20 октября 2019 16:39  [360] Театр "Модерн" представит в Нижнем Новгороде спектакль "Ничего, что я Чехов?"
18 октября 2019 12:36  [493] Премьера музыкального блокбастера "Буратино" состоялась в нижегородском ТЮЗе
18 октября 2019 09:38  [846] Граффити "Полет к мечте" создают на фасаде дома в Автозаводском районе
18 октября 2019 09:31  [315] "Морское царство" появилось в ТЦ "Муравей"
16 октября 2019 10:34  [315] "Денежная" выставка открылась в нижегородском метро
14 октября 2019 19:11  [286] Новый сезон в дзержинском театре драмы открылся премьерой rave-комедии "С любовью не шутят"
Культура и отдых

Житель Дзержинска стал одним из победителей конкурса #стирателивкино от торговой сети "Пятёрочка"

22 октября 2019 12:17  [60] Культура и отдых

Торговая сеть "Пятёрочка" подвела итоги конкурса #стирателивкино, который проходил в рамках федеральной акции "Стиратели-2".

Участниками стали жители со всей страны. Они присылали свои видеоролики с фигурками супергероев из вселенной MARVEL.

Компетентное жюри оценивало работы по заранее выбранным критериям: соответствие тематике, логичность сюжета и креативность визуальной составляющей.

Всего в конкурсе приняло участие более 100 человек, из которых жюри выбрало 10 победителей. Ими стали жители Краснодара, Новосибирска, Пскова, Тольятти, Лиски, Сергиев Посада, Нижнекамска и Дзержинска. Ещё одного призёра определили пользователи социальной сети Вконтакте.

Победители получили ценные призы - смартфоны Apple iPhone Xr, приставки Sony PlayStation, а также аксессуары Apple (AirPods 2).

Помимо этого, все 10 работ вошли в итоговый фильм, который озвучили популярные блогеры – Хованский, ЯнГо, "Кубик в Кубе", а также Эльдар Джарахов.

По словам победителей, участие в конкурсе было интересным экспериментом и настоящей "пробой пера". Дополнительным стимулом стала возможность продемонстрировать свою работу на всю страну.

Владислав Малыгин из Дзержинска комиксами увлекается с детства, даже пытался рисовать свои истории. По его словам, навыки рисования комиксов помогли ему в создании конкурсной видеоработы.

"Очень нравятся супергерои, поэтому коллекционирую и скупаю всё, что с ними связано. Вот и до "Стирателей-2" добрался – уж очень понравились фигурки. Увидел случайно пост с конкурсом и решил попробовать себя. Было интересно – получится или нет что-нибудь своё создать. Хотел сделать красивую картинку, поэтому решил отрисовать самостоятельно декорации и потратил на это уйму времени. Даже настоящий мох из леса принёс, чтобы было эффектнее и натуралистичнее. Очень рад, что оценили мою работу", - отметил в заключение победитель.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph