Житель Дзержинска стал одним из победителей конкурса #стирателивкино от торговой сети "Пятёрочка" Культура и отдых

Торговая сеть "Пятёрочка" подвела итоги конкурса #стирателивкино, который проходил в рамках федеральной акции "Стиратели-2".

Участниками стали жители со всей страны. Они присылали свои видеоролики с фигурками супергероев из вселенной MARVEL.

Компетентное жюри оценивало работы по заранее выбранным критериям: соответствие тематике, логичность сюжета и креативность визуальной составляющей.

Всего в конкурсе приняло участие более 100 человек, из которых жюри выбрало 10 победителей. Ими стали жители Краснодара, Новосибирска, Пскова, Тольятти, Лиски, Сергиев Посада, Нижнекамска и Дзержинска. Ещё одного призёра определили пользователи социальной сети Вконтакте.

Победители получили ценные призы - смартфоны Apple iPhone Xr, приставки Sony PlayStation, а также аксессуары Apple (AirPods 2).

Помимо этого, все 10 работ вошли в итоговый фильм, который озвучили популярные блогеры – Хованский, ЯнГо, "Кубик в Кубе", а также Эльдар Джарахов.

По словам победителей, участие в конкурсе было интересным экспериментом и настоящей "пробой пера". Дополнительным стимулом стала возможность продемонстрировать свою работу на всю страну.

Владислав Малыгин из Дзержинска комиксами увлекается с детства, даже пытался рисовать свои истории. По его словам, навыки рисования комиксов помогли ему в создании конкурсной видеоработы.

"Очень нравятся супергерои, поэтому коллекционирую и скупаю всё, что с ними связано. Вот и до "Стирателей-2" добрался – уж очень понравились фигурки. Увидел случайно пост с конкурсом и решил попробовать себя. Было интересно – получится или нет что-нибудь своё создать. Хотел сделать красивую картинку, поэтому решил отрисовать самостоятельно декорации и потратил на это уйму времени. Даже настоящий мох из леса принёс, чтобы было эффектнее и натуралистичнее. Очень рад, что оценили мою работу", - отметил в заключение победитель.