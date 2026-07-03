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В Нижнем Новгороде прошла красная дорожка кинофестиваля «Горький fest — 2026» (18+). В этом году мероприятие проходит в юбилейный, десятый раз. Главной темой стала машина времени — символ, который объединит конкурсные и специальные программы.
Среди знаменитостей, которые приняли участие в церемонии, актеры Влад Прохоров, Лянка Грыу, Александра Ревенко, Роман Евдокимов, Никита Тарасов, певец Тимур Родригез с женой Екатериной Кабак и другие.
Фестиваль продлится до 10 июля. В конкурсную программу включили 18 фильмов — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты.
В состав экспертного жюри вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.
Кроме того, организаторы подготовили обширную внеконкурсную программу. В нее вошли кинопоказы, выставочные проекты, мастер-классы и встречи с представителями киноиндустрии.
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