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Красная дорожка кинофестиваля «Горький fest — 2026» прошла в Нижнем Новгороде

03 июля 2026 20:00 Культура и отдых
Фест

Фото: Полина Зубова

В Нижнем Новгороде прошла красная дорожка кинофестиваля «Горький fest — 2026» (18+). В этом году мероприятие проходит в юбилейный, десятый раз. Главной темой стала машина времени — символ, который объединит конкурсные и специальные программы.

Среди знаменитостей, которые приняли участие в церемонии, актеры Влад Прохоров, Лянка Грыу, Александра Ревенко, Роман Евдокимов, Никита Тарасов, певец Тимур Родригез с женой Екатериной Кабак и другие.

Фестиваль продлится до 10 июля. В конкурсную программу включили 18 фильмов — полнометражные, короткометражные игровые и документальные проекты.

В состав экспертного жюри вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

Кроме того, организаторы подготовили обширную внеконкурсную программу. В нее вошли кинопоказы, выставочные проекты, мастер-классы и встречи с представителями киноиндустрии.

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Теги:
Горький fest знаменитости Кино
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