Как прошло открытие юбилейного кинофестиваля «Горький fest — 2026» Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

3 июля в театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие десятого фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+). По традиции на киносмотр приехали известные актеры, режиссеры и представители киноиндустрии.

Вечер начался с красной дорожки. Первыми по ней прошли президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева, вместе со своими семьями.

«Программа получилась замечательной. Андрей Апостолов работал не покладая рук. Мы постарались сделать ее максимально насыщенной и охватить самые разные темы, в том числе включили программу, посвященную Году единства народов России», — рассказали Михаил Пореченков и Оксана Михеева.

По красной дорожке также прошли как признанные деятели кино, так и молодые актеры, уже заявившие о себе в недавних проектах. Среди гостей были Никита Тарасов, Елена Подкаминская, Роман Евдокимов, Лянка Грыу, Иван Трушин, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Тимур Родригез, Катя Кабак, Дарья Мельникова, Клим Шипенко и другие.

Церемонию открытия в театре драмы имени Максима Горького провели актер Сергей Беляев и звезда сериала «Папины дочки» (6+) Дарья Мельникова.

Главной темой юбилейного фестиваля стал символ машины времени. Он объединил программы киносмотра и стал отправной точкой для разговора о прошлом, настоящем и будущем российского кино.

В честь десятилетия зрителям показали видеоролик с яркими моментами всех фестивалей. За предыдущие девять лет в рамках «Горький fest» было представлено более 500 картин, из которых около 180 вошли в конкурсную программу, а свыше 300 — во внеконкурсную.

Со сцены также представили членов жюри. В его состав вошли режиссер Александр Велединский, оператор Екатерина Смолина, продюсер Сабина Еремеева, актриса Анна Завтур, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.

«Мне хочется поблагодарить гостей и земляков. Я из Нижнего Новгорода, из Горького, и прожил здесь первые 34 года своей жизни. Думаю, коллеги меня поддержат: мы постараемся судить участников честно. Конечно, среди авторов фильмов есть наши друзья, но мы будем беспристрастны и даже беспощадны», — заявил Александр Велединский.

После состоялось вручение первой награды фестиваля — приза «За вклад в развитие современного кинематографа». Его лауреатом стал режиссер Клим Шипенко, снявший фильмы «Вызов» (12+), «Текст» (18+) и все части «Холопа» (16+). С поздравлениями к нему в видеообращениях обратились Кристина Асмус, Милош Бикович, Александр Петров, Юлия Пересильд и другие коллеги.

Музыкальным гостем был российский многожанровый вокальный a cappella ансамбль, выступающий в стиле этно-авангард SPOKANKI.

Фильмом открытия стала картина Владимира Котта «На деревню дедушке 2», главные роли в которой исполнили Юрий Стоянов и Федор Добронравов.

Отметим, что в последующие дни зрителей ждут показы конкурсной программы, в которую вошли 18 работ, а также внеконкурсные и образовательные мероприятия.

Церемония закрытия X фестиваля нового российского кино «Горький fest» пройдет 9 июля. Тогда же станут известны победители.

Фильмы будут бороться за награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Лучшая актерская работа», «Лучшее изобразительное решение» и «Лучшее музыкальное решение». В этом году актерская награда будет носить имя народного артиста РСФСР Евгения Евстигнеева.