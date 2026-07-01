Открыт прием заявок на фестиваль «Музыка балконов. Великие реки» Культура и отдых

Фото: Минкульт Нижегородской области

Фестиваль «Музыка балконов. Великие реки» (0+), который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объявляет прием заявок. Будут отобраны пять исполнителей для выступлений в Нижнем Новгороде и других городах в этом сезоне фестиваля. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Команда фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» ждет заявок на участие в концертах от академических и эстрадных соло-вокалистов, коллективов до 5 человек, исполнителей в направлениях от академической и народной музыки до джаза, этно, кроссовера и инди. Возраст исполнителей не имеет значения — фестиваль открыт для артистов всех поколений.

Напомним, что в этом году в рамках фестиваля «Музыка балконов. Великие реки» в Нижнем Новгороде пройдет 11 концертов. Исполнители, прошедшие отбор, смогут выступить на атмосферных площадках фестиваля, а это балконы исторических зданий в Нижнем Новгороде, Нижегородской области и других регионах. Исполнители получат гонорар.

Для подачи заявки необходимо до 15 июля заполнить анкету, прикрепить к ней ссылки на видеозаписи выступлений. Можно предоставить как концертную съемку, так и качественную домашнюю запись. Важно, чтобы было хорошо слышно голос и инструмент. Видео должно раскрыть исполнительский стиль.

Ранее сообщалось, что IV «Музыка балконов» (0+) пройдет в Нижегородской области с 20 июня по 30 августа.