В НГХМ открылась выставка золотного шитья «Северное солнце» Культура и отдых

В НГХМ|Русское искусство открылась выставка «Северное солнце» (0+). Нижний Новгород стал первым городом страны, где она будет экспонироваться после успешного показа в Екатерининском дворце. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Проект «Северное солнце» объединил Государственный музей-заповедник «Царское Село», Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей и Нижегородский государственный художественный музей. В экспозиции представлено 70 предметов. Придворные платья и мундиры представителей императорского двора, головные уборы жительниц русского Севера, костюмы и головные уборы нижегородок станут иллюстрацией трансформации народного художественного промысла — золотошвейного ремесла — от крестьянского быта до императорских мастерских.

«В прошлом году музей-заповедник „Царское Село“ принимал на своей площадке флагманский проект нашего региона — музыкальный фестиваль „Музыка балконов“. Тогда для нашего выступления был открыт балкон Екатерининского дворца, а сам проект прекрасно вписался в летнюю событийную программу. Сегодня Нижний Новгород первым из региональных музеев принимает у себя значимый выставочный проект, который демонстрирует, как народный промысел, развитый на нижегородской и архангельской землях, превратился в искусство, признанное при дворе. И это не только пример того, насколько разнообразным может быть сегодня межрегиональное музейное сотрудничество. Это рассказ о том, что нашу страну связывает и объединяет общий культурный код, и наша задача — бережно его сохранять для новых поколений», — отметила министр культуры региона Наталья Суханова.

Нижегородская область — один из крупнейших промысловых центров золотного шитья в России к XVIII веку. Особенно активно промысел развивался в Городце, Лыскове, а также в Арзамасском уезде в селах Выездное, Ковакса, Чернуха. Традиционный женский народный костюм крестьян нижегородских сел был богато украшен золотной вышивкой и использовался вплоть до начала XX века. В экспозиции представлен женский костюм, состоящий из сарафана с душегреей, из села Безводное Нижегородской губернии из собрания Нижегородского музея-заповедника. Также в Нижнем Новгороде выставка дополнена предметами из собрания Нижегородского художественного музея, созданными местными мастерицами: девичьими повязками и женскими косынками-«головками».

Музей-заповедник «Царское Село» представил предметы из коллекции костюма, сделав акцент на золотном шитье, которое использовалось для украшения мундиров и придворных платьев. Среди раритетов — платья, принадлежавшие великой княгине Ксении Александровне, сестре Николая II, и императрице Александре Фёдоровне. Одно из них — светлого бархата с серебряным шитьем — упомянуто в статье журнала «Всемирная иллюстрация» за 1894 год в связи с выставкой приданого великой княжны в Зимнем дворце. Придворные платья были изготовлены в петербургской мастерской Ольги Бульбенковой, специализировавшейся на создании дамских парадных костюмов к праздникам и приемам высокого уровня.

Из коллекции Каргопольского музея в экспозицию вошли платки, сороки, перевязки и кокошники с золотным шитьем. Все предметы датируются второй половиной XIX века и происходят из Каргопольского уезда, а также Вологодской губернии.

«Благодаря поддержке Министерства культуры РФ „Северное солнце“ начинает путешествие по России. Это выставка-образ, размышление о времени и нашем общем наследии. Когда в Каргополе мы увидели золотное шитье из фондов музея, не было никаких сомнений — нужно обязательно привезти эти вещи в Петербург. Мы показываем, что жительницы русского Севера могли бы соперничать с придворными дамами в изысканности узоров золотного шитья и конечно — в стремлении к красоте. Об этом стремлении и рассказывала в этом году наша выставка в музее-заповеднике „Царское Село“, она вызвала огромный интерес. Мы рады, что путешествие выставки по стране началось именно с Нижнего Новгорода», — отметила директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Автор художественной концепции — петербургский театральный художник Юрий Сучков. Он сохранил для всех городов-участников главный образ: реку времени, по которой плывут ладьи. Золотой нитью связаны эпохи и города: высший свет Петербурга, мастерицы русского Севера и Нижегородской губернии.

Специально к выставке разработана насыщенная образовательная программа: инклюзивные занятия, интерактивные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, а также лекции от приглашенных экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Уже 5 июля в 12:00 и 14:00 запланированы интерактивные программы и мастер-классы для родителей с детьми «Золотая канитель» и «Приручение набойки» от специалистов отдела по работе с детьми Государственного музея-заповедника «Царское Село», а в 15:00 научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царское Село» и куратор выставки Екатерина Швиглева прочитает лекцию о концепции, составе и художественном решении выставки. Более подробная программа размещена на сайте музея.

В начале года, до открытия в Нижнем Новгороде, выставка золотного шитья при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Архангельской области проходила в Екатерининском дворце. За три месяца её увидели более 155 тысяч человек. После Нижнего Новгорода выставка «Северное солнце» отправится в Архангельск.

В НГХМ|Русское искусство (Кремль, корп. 3) выставка «Северное солнце» будет доступна для посещения со 2 июля по 30 августа 2026 года. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».