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Культура и отдых

Охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области

06 июля 2026 10:50 Культура и отдых
Охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области

Фото: "Яндекс Карты"

Правительство Нижегородской области приняло сразу пять постановлений об установлении зон охраны для объектов культурного наследия регионального значения. Решения касаются шести памятников в Павлове, Городце, Нижнем Новгороде, Вознесенском и Володарском округах. Документы размещены на сайте для официального опубликования правовых актов.

В Павлове установлена объединенная зона охраны для двух объектов — «Жилой дом» на улице Куйбышева, 7 и «Доходный дом Смирнова» на улице Куйбышева, 3/13. Решение направлено на обеспечение их сохранности в исторической среде.

В Городце зоны охраны утверждены для объекта «Дом Т.Т. Кулавина с глухой резьбой» по адресу улица Новая, 57 (литеры А, А1).

В Нижнем Новгороде защитный статус закреплен за объектом «Городское начальное училище (Георгиевское)» на улице Ванеева, 7/57 (литеры А, А2, А3).

Также зоны охраны утверждены для «Покровской церкви» в селе Нарышкино Вознесенского района и для объекта «Троицкая церковь», 1876 г., в селе Старково Володарского района.

Во всех случаях утверждены границы охранных территорий, ограничения использования земельных участков и требования к градостроительным регламентам.

В частности, в границах зон запрещено новое капитальное строительство, за исключением отдельных случаев, связанных с инженерной инфраструктурой и обеспечением функционирования самих объектов. Под ограничение подпадает реконструкция, если она нарушает параметры историко-градостроительной среды.

Запрещается применение строительных технологий, способных негативно повлиять на памятники, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, а также базовых станций сотовой связи и антенно-мачтовых конструкций, если они ухудшают визуальное восприятие объектов.

Ограничено размещение рекламы, вывесок и некапитальных сооружений. Допустимы лишь конструкции установленного размера и формата, не искажающие исторический облик территории.

Кроме того, регламентированы требования к отделочным материалам и цветовым решениям фасадов. В охранных зонах запрещено размещение отходов, устройство складов и захоронений ядохимикатов.

При этом допускаются работы по благоустройству, озеленению, установке малых архитектурных форм и созданию условий для маломобильных граждан — при условии, что они не наносят ущерба исторической среде и самим объектам культурного наследия.

Ранее сообщалось, что суд обязал владельца снести самострой, который он возвел в границах защитных зон объектов культурного наследия федерального значения — «Дом жилой (дер.), 1860-годы» (улица Свободы, 127) и «Дом жилой (дер.), 1877 г.» (улица Свободы, 129) в Сормове.

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Теги:
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