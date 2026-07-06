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Культура и отдых

Документальный фильм «Дети наши» представят на фестивале «Горький fest»

06 июля 2026 15:17 Культура и отдых
Документальный фильм «Дети наши» представят на фестивале «Горький fest»

Фото: предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра КИОН

Документальную картину «Дети наши» (16+) производства холдинга ON Медиа, входящего в группу МТС, покажут вне конкурсной программы X фестиваля нового российского кино «Горький fest» (18+) в Нижнем Новгороде.

Специальный показ пройдет 9 июля в Центре культуры «Рекорд». Проект зрителям представит режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер Кирилл Косолапов. Зарегистрироваться на событие можно на официальном сайте фестиваля.

Онлайн-премьера фильма состоялась 25 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН». Картина продолжила тему, затронутую в детективном триллере «Отпечатки», но перевела разговор из художественной формы в плоскость реальных практик и решений.

В основу проекта легла идея крупнейшего психолога XX века Эрика Эриксона о том, что в раннем детстве у человека формируется базовое доверие (или недоверие) к миру. То, какой опыт ребёнок получает рядом со взрослыми, напрямую влияет на его способность строить отношения и чувствовать себя в безопасности. Если этой опоры нет, последствия могут проявляться всю жизнь.

Сегодня в России около 30 тысяч детей воспитываются в сиротских учреждениях. Жизнь в закрытой системе нередко приводит к сложностям социализации, рискам зависимостей и повторению неблагополучных сценариев. Проблема затрагивает не только конкретных людей, но и общество в целом.

«Дети наши» стали 11-й работой в документальном цикле Кирилла Косолапова «Другие люди?». В полнометражном фильме объединен опыт ведущих некоммерческих организаций — «Арифметика добра», «Дети наши», «Солнечный город», «Детские деревни SOS» и других. В центре внимания — действующие модели поддержки: наставничество, приемные и замещающие семьи, программы помощи родителям, проходящим лечение от зависимостей без разлучения с детьми.

Среди участников фильма — психолог и публицист Александр Асмолов, который объясняет последствия депривации и говорит о том, как ребенок воспринимает разлуку с семьей как утрату безопасности. Одной из ключевых героинь стала многодетная приемная мама и программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова. Через ее опыт раскрывается тема усыновления, в том числе подростков и детей с инвалидностью.

Генеральный продюсер фильма Кирилл Косолапов отметил, что их фильмы всегда посвящены поиску света и решений, а не фиксации негатива и безысходности. По его словам, создатели стремятся на примере уже существующих успешных практик и через судьбы героев показывать возможность позитивных изменений там, где есть неравнодушие.

Онлайн-кинотеатр «КИОН» ранее уже обращался к теме сложного детства и приемного родительства. Среди наиболее популярных проектов платформы — сериал «Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым и Александрой Урсуляк, посвященный жизни неконвенциональной семьи, в которой растут приемные дети.

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Теги:
Горький fest МТС
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