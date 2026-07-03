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Культура и отдых

Нижегородские городовые работают на пяти туристических маршрутах

03 июля 2026 14:09 Культура и отдых
Нижегородские городовые работают на пяти туристических маршрутах

В Нижнем Новгороде за порядком и состоянием ключевых туристических территорий следят городовые. Сейчас они задействованы на пяти основных маршрутах в исторической части города, сообщает ИА «Время Н».

Всего в штате АНО «Центр сотрудничества и туризма» работают восемь городовых и два старших городовых-водителя. Они закреплены за наиболее посещаемыми городскими локациями.

Среди маршрутов, где несут службу городовые, — Большая Покровская улица (от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького), Рождественская улица (от Благовещенской площади до памятника Петру I, а также участок от Канавинского моста до 12-го причала на Нижне-Волжской набережной по Рождественской и Кожевенной улицам).

Также городовые работают на набережной Федоровского — от гостиницы «Азимут» до церкви в честь Успения Божией Матери, на Верхне-Волжской набережной — от памятника Чкалову до колеса обозрения, и на территории Стрелки — от отеля Marins до кафедрального собора Александра Невского.

Помимо патрулирования, они проводят бесплатные прогулки (0+) для жителей и туристов. С начала года состоялось 587 таких встреч, которые посетили 5233 человека.

В ходе дежурств городовые реагируют на внештатные ситуации и при необходимости вызывают экстренные службы. Также они следят за состоянием городской среды и передают информацию о выявленных нарушениях в профильные структуры.

Кроме того, с начала года городовые направили 1661 сообщение о нарушениях на объектах инфраструктуры города.

Напомним, проект «Новый городовой», запущенный при поддержке администрации Нижнего Новгорода, направлен на возрождение института городовых в современном формате. В нём участвуют жители города с активной гражданской позицией, которые следят за безопасностью, состоянием городской среды и имиджем Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запускают видеошоу о малых городах.

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Теги:
Туризм Экскурсия
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