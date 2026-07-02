Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
02 июля 2026 17:45
В Русском музее фотографии открылась выставка Мякишева «Диалоги со временем»
02 июля 2026 13:28
Нижегородцам показали, как продвигается строительство экопарка на Гребном канале
01 июля 2026 18:10
В НГХМ открылась выставка золотного шитья «Северное солнце»
01 июля 2026 14:10
Открыт прием заявок на фестиваль «Музыка балконов. Великие реки»
01 июля 2026 12:12
Эксклюзив
Стало известно, на каком этапе проект оперного театра на Гребном канале
30 июня 2026 16:18
Более 5 тысяч зрителей посетили фестиваль искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде
30 июня 2026 13:51
Памятник Маяковскому в Дзержинске отремонтируют к 2027 году
30 июня 2026 11:47
Эксклюзив
Белую башню Нижегородского кремля открыли спустя почти 200 лет
30 июня 2026 11:16
Нижегородский минград согласовал облик гостиницы в Трехсвятском квартале
30 июня 2026 10:20
Более 130 школьников из ДНР отдохнули в нижегородских лагерях
Культура и отдых

В Русском музее фотографии открылась выставка Мякишева «Диалоги со временем»

02 июля 2026 17:45 Культура и отдых
В Русском музее фотографии открылась выставка Мякишева «Диалоги со временем»

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Русском музее фотографии открылась выставка профессионального фотографа-документалиста Алексея Мякишева «Диалоги со временем» (12+). Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Документальный фотограф Алексей Мякишев известен своими долгосрочными проектами. На выставке представлены работы из четырёх проектов: «Вятка», «Колодозеро», «Русский Север» и «Паломники». Каждому из этих проектов отдано более пятнадцати лет, а завершенным до недавнего времени автор считал только один — «Паломники». Проект посвящен Великорецкому крестному ходу, который произвёл на него сильное впечатление. Но в этом году «Паломники» вновь обрели продолжение и вскоре пополнятся новыми отпечатками, в том числе с цветной пленки, так как Алексей Мякишев сейчас активно снимает цвет.

«Это не первая персональная выставка Алексея Мякишева, но уникальна она тем, что она — самая большая из всех, что у него были. Аналоговая фотография, пленка, как мне кажется, полностью отражает его характер — медитативный, сосредоточенный, тщательный, потому что представьте, каким нужно обладать терпением, чтобы в век цифровой фотографии и легкого получения изображений с помощью искусственного интеллекта сидеть часами в темной комнате, колдовать над каждым отпечатком, добиваясь идеального результата», — отметила куратор выставки, директор международного фестиваля фотографии «Свет и Цвет» и председатель Союза фотохудожников Москвы Наталья Ударцева.

Алексей Мякишев уже сорок лет снимает жизнь во всех ее проявлениях и незамысловатых сюжетах, и почти в каждой его фотографии есть какая-то недосказанность, интрига, нерв. Есть особая интонация и ирония, есть драматизм мизансцен, говорящие детали, отсылающие зрителя к картинам великих бытописателей — мастерам золотого века нидерландской живописи Яну Вермееру и Питеру Брейгелю Старшему.

Незатейливость сюжетов, их документальность подчеркивается строгими подписями к фотографиям. В них только место и год съемки. Автор ничего не навязывает зрителю. Он просто показывает жизнь такой, какая она есть.

Герои Алексея Мякишева на фотографии окутаны светом и светятся изнутри. Это авторский взгляд, сотканный из любви и сочувствия к людям, которые попадают в кадр.

«Мистика, магия фотографии меня очень привлекает. Часто бывает так, что снимаешь на драйве, а потом проявляешь пленку и удивляешься: неужели это я снял? Когда я выхожу на съемку, то настраиваюсь на нее. В этот момент голова у меня чистая, для меня ничего не существует в мире, кроме меня, моей камеры и того, что я снимаю. Это похоже на транс. Какое-то особое состояние. Я очень люблю российскую провинцию. Если взять мою родную Кировскую область, то там столько интересного и еще неснятого, что — копать, копать и копать. А Колодозеро — это всего несколько маленьких деревень вокруг озера. Но каждый раз, когда я туда приезжаю, я по-новому все воспринимаю. Это сфокусированная вроде бы местная история, но через нее можно показать весь мир. Там все для этого есть: и духовная составляющая, и особый ландшафт, и местные люди, колорит, особая атмосфера, дух места. Фотография это передает», — рассказывает фотограф Алексей Мякишев.

Выставка открыта в Русском музее фотографии до 16 августа. Доступна по «Пушкинской карте».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Фотографии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных