В Русском музее фотографии открылась выставка Мякишева «Диалоги со временем» Культура и отдых

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Русском музее фотографии открылась выставка профессионального фотографа-документалиста Алексея Мякишева «Диалоги со временем» (12+). Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Документальный фотограф Алексей Мякишев известен своими долгосрочными проектами. На выставке представлены работы из четырёх проектов: «Вятка», «Колодозеро», «Русский Север» и «Паломники». Каждому из этих проектов отдано более пятнадцати лет, а завершенным до недавнего времени автор считал только один — «Паломники». Проект посвящен Великорецкому крестному ходу, который произвёл на него сильное впечатление. Но в этом году «Паломники» вновь обрели продолжение и вскоре пополнятся новыми отпечатками, в том числе с цветной пленки, так как Алексей Мякишев сейчас активно снимает цвет.

«Это не первая персональная выставка Алексея Мякишева, но уникальна она тем, что она — самая большая из всех, что у него были. Аналоговая фотография, пленка, как мне кажется, полностью отражает его характер — медитативный, сосредоточенный, тщательный, потому что представьте, каким нужно обладать терпением, чтобы в век цифровой фотографии и легкого получения изображений с помощью искусственного интеллекта сидеть часами в темной комнате, колдовать над каждым отпечатком, добиваясь идеального результата», — отметила куратор выставки, директор международного фестиваля фотографии «Свет и Цвет» и председатель Союза фотохудожников Москвы Наталья Ударцева.

Алексей Мякишев уже сорок лет снимает жизнь во всех ее проявлениях и незамысловатых сюжетах, и почти в каждой его фотографии есть какая-то недосказанность, интрига, нерв. Есть особая интонация и ирония, есть драматизм мизансцен, говорящие детали, отсылающие зрителя к картинам великих бытописателей — мастерам золотого века нидерландской живописи Яну Вермееру и Питеру Брейгелю Старшему.

Незатейливость сюжетов, их документальность подчеркивается строгими подписями к фотографиям. В них только место и год съемки. Автор ничего не навязывает зрителю. Он просто показывает жизнь такой, какая она есть.

Герои Алексея Мякишева на фотографии окутаны светом и светятся изнутри. Это авторский взгляд, сотканный из любви и сочувствия к людям, которые попадают в кадр.

«Мистика, магия фотографии меня очень привлекает. Часто бывает так, что снимаешь на драйве, а потом проявляешь пленку и удивляешься: неужели это я снял? Когда я выхожу на съемку, то настраиваюсь на нее. В этот момент голова у меня чистая, для меня ничего не существует в мире, кроме меня, моей камеры и того, что я снимаю. Это похоже на транс. Какое-то особое состояние. Я очень люблю российскую провинцию. Если взять мою родную Кировскую область, то там столько интересного и еще неснятого, что — копать, копать и копать. А Колодозеро — это всего несколько маленьких деревень вокруг озера. Но каждый раз, когда я туда приезжаю, я по-новому все воспринимаю. Это сфокусированная вроде бы местная история, но через нее можно показать весь мир. Там все для этого есть: и духовная составляющая, и особый ландшафт, и местные люди, колорит, особая атмосфера, дух места. Фотография это передает», — рассказывает фотограф Алексей Мякишев.

Выставка открыта в Русском музее фотографии до 16 августа. Доступна по «Пушкинской карте».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал в России в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты — 5 000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте: Культура.РФ. В 2026 году во всех регионах России изменился банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту».