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Общество

"Достройка проблемных ФОКов – реверанс со стороны нижегородского правительства", - Руслан Станчев

23 октября 2019 13:36  [145] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Достройка проблемных ФОКов на пр. Кораблестроителей и пр. Гагарина - это абсолютный реверанс со стороны правительства Нижегородской области", - заявил журналистам депутат Руслан Станчев после заседания Гордумы 23 октября 2019 года.

"Я считаю, что дискуссия – на чьем балансе находятся эти недостроенные объекты - вообще какая-то странная. ФОК в Сормовском районе – это провальная история. За три года там совсем ничего не было сделано. Подрядчик то ли сбежал, то ли его ищут. Для жителей это не важно - важно, чтобы ФОК построили", - добавил он.

Руслан Станчев отметил, что правительство также лично проявило инициативу достроить ФОК в Нижегородском районе.

"Это совершенно замечательная история. Нужно этим пользоваться, и просто порадоваться, что ФОКи будут работать. И все жители Нижегородской области и гости нашего города будут пользоваться этими сооружениями. То, что в них есть необходимость, бесспорно. Хорошо, что мы это решение так оперативно приняли. Спасибо области за поддержку", - заключил депутат.

Напомним, что недостроенные проблемные ФОКи на Гагарина и Кораблестроителей передадут новому застройщику.

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