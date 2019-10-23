"Сегодня мы с вами живем по завету Минина "Купно заедино!", сообща решая задачи развития Нижнего Новгорода", - Владимир Панов Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил жителей города с Днем народного единства.



"Каждый год 4-го ноября мы вспоминаем о событиях, изменивших ход российской истории, и о творцах и участниках этих событий, наших с вами предках! Перед ними стоял непростой выбор: остаться в стороне, сохранив личное благополучие, или пожертвовать многим ради спасения общего Отечества. События тех далеких дней – образец героизма и сплоченности нашего народа, объединившегося вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Сегодня мы с вами живем по завету Минина "Купно заедино!", сообща решая задачи развития Нижнего Новгорода. Только вместе мы способны достичь больших целей и сделать наш город комфортным для жизни, экономически сильным, процветающим.

Искренне желаю каждому нижегородцу быть настоящим патриотом России и нашего родного Нижнего Новгорода! Успешной работы, новых производственных и творческих побед, мирного неба над головой, здоровья, счастья и радости, стабильности и благополучия вашим семьям!" – отмечается в поздравлении.