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Политика

"День народного единства – это праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим", - Евгений Лебедев

04 ноября 2019 17:25  [72] Политика

"День народного единства – это праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим. Он был учрежден в честь наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных Отчизне, непобедимое единство нашего народа, его ответственность за судьбу родной страны. Этот праздник напоминает нам о подвиге Нижегородского ополчения, отражает сильные черты характера: отзывчивость, патриотизм, умение организоваться и сообща решить важнейшие задачи", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в День Народного Единства.

По словам спикера регионального парламента, Нижегородскую область считают своим родным домом представители разных национальностей и религий.

"Россия веками собирала и объединяла всех, кто духовно связан с ней, кто чувствует эту связь с Родиной, как дети чувствуют связь с родной матерью. В нашем регионе сейчас проживает свыше сотни национальностей, действует рекордное число национальных и религиозных организаций – свыше шестисот. Мирно сосуществуя рядом, в единстве и согласии, нижегородцы учатся, трудятся, делают открытия ради процветания общей Отчизны", - добавил Евгений Лебедев.

"Единство и патриотизм всегда были для нашего народа самой надежной опорой в годы тяжелых испытаний и при решении масштабных задач развития. И сегодня чувства взаимоуважения, гордости, любви к общему Отечеству остаются самой прочной основой государственности. Перед нами стоят масштабные задачи, направленные на модернизацию и инновационное развитие региона, качественное улучшение жизни людей, которые можно реализовать, объединив усилия", - заключил Евгений Лебедев.

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