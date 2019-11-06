Форт Боярд открылся в нижегородском ЦУМе Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Квест-шоу Форт Боярд открылся в нижегородском ЦУМе. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью универмага.

ЦУМ предлагает всем желающим стать участниками увлекательного квеста Форт Боярд по мотивам легендарного телевизионного шоу, за которым вы с восхищением следили многие годы по телевизору. Новая игровая площадка работает на пятом этаже ЦУМа с 9:00 до 21:00.

Квест-шоу, обещают организаторы, станет незабываемым приключением как для детей от 6 лет, так и для взрослых. Программа трансформируется и усложняется/облегчается в зависимости от возраста. Такое развлечение можно организовать по любому поводу: День рождения, корпоративное мероприятие, выпускной или другое важное событие.

Данный квест может проводиться как для одного ребенка, так и для компании до 100 человек. Оптимальное количество участников - от 10 человек. Сюжет квеста предусматривает задания, которые нужно пройти, и за каждое из этих заданий участники получают четырехзначный цифровой код от ящиков с ключами. Их задача - собрать как можно больше ключей и обменять на главный ключ от хранилища с золотом.

Все этапы участники проходят под руководством знаменитого Паспарту (актер маленького роста как в телепроекте FortBoyard). В квесте есть элементы контактного зоопарка, что неизменно вызывает у детей бурю эмоций. Пройдя все этапы и испытания, участники получают пригласительные, грамоты, и дополнительные призы. Программа завершается чаепитием с большим тортом.

Чтобы принять участие в квесте, нужна предварительная запись.

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