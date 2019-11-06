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Политика

"Современные технологии и новейшие разработки позволяют уверенно смотреть вперед", - Евгений Лебедев

07 ноября 2019 14:21  [68] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев посетил "Завод им. Г. И. Петровского" 7 ноября 2019 года и принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию ОКБ ПАО "Завод им. Г. И. Петровского".

Завод является одним из основных изготовителей бортовых и наземных регистраторов речевой информации ("черных ящиков"), применяемых на воздушных, морских и речных судах. Также на заводе выпускаются гидроакустические системы, спецтехника для Военно-морского флота, телекоммуникационное оборудование, товары народного потребления, оборудование для инженерных войск.

В ходе мероприятия Евгений Лебедев вручил Благодарственные письма Законодательного собрания и выступил с приветственным словом.

"Благодаря оригинальным конструкторским разработкам, завод заслужил репутацию отраслевого лидера, продукция которого востребована не только армией и флотом, но и народным хозяйством страны. Все специзделия завода – это собственные научно-конструкторские разработки, что особенно актуально в свете импортозамещения. Продукция поставляется множеству заводов-смежников и часто не имеет аналогов. Завод активно развивается, ведётся масштабное переоснащение производственных мощностей. Современные технологии и новейшие разработки позволяют уверенно смотреть вперед, работая на перспективу", - сказал Евгений Лебедев.

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