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Политика

"Избрание Глеба Никитина - логичное решение парторганизации, отвечающей на вызовы времени", - Александр Щелоков

14 ноября 2019 16:22  [1] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Глава города Арзамас, член президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" Александр Щелоков прокомментировал избрание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина секретарем НРО партии "Единая Россия".

"Объединение исполнительной и партийной власти в регионах - это ожидаемый и нужный шаг. В его основе лежит необходимость прямой связи высшего должностного лица с населением. Потому что очень важно, как отражаются принимаемые сегодня властью решения на конкретных результатах на местах и как они исполняются", - сказал Александр Щелоков.

"На примере Нижегородской области мы видим, что в этом году очень много вопросов было поставлено перед населением, чтобы люди сами выбрали, по какому пути будет развиваться населенный пункт, в котором они живут. Это и инициативное бюджетирование, и проект "Вам решать!", и программа поддержки местных инициатив и многие другие проекты", - пояснил глава Арзамаса.

"Усилить и оживить работу с жителями региона, несомненно, поможет "Единая Россия", в частности, первичное партийное звено. Избрание губернатора Глеба Никитина на должность секретаря регионального отделения это логичное и ожидаемое решение парторганизации, отвечающей на вызовы времени", - подытожил Александр Щелоков.

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