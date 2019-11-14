"Обмен опытом в законотворческой работе повышает качество принимаемых законов", - Евгений Лебедев Политика

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев прокомментировал визит делегации Калининградской областной Думы.

Это ответный визит делегации. В 2016 году представители нижегородского парламента посетилиа Калининградскую область с рабочим визитом, в рамках которого было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

В ходе ответного визита приняли участие глава нижегородского парламента Евгений Лебедев, председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, депутаты и представители аппарата региональных парламентов.

На встрече обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, совершенствования законодательной базы. Евгений Лебедев рассказал гостям о работе Законодательного собрания, профильных комитетов.

"Соглашение о межпарламентском сотрудничестве – реально работающий документ. Обмен опытом в законотворческой работе создает дополнительные возможности для повышения качества принимаемых законов", - считает Евгений Лебедев.

"Сегодня мы обсудили ряд вопросов, имеющих принципиальное значение. В частности, это развитие экономики, решение вопросов в сфере демографической, миграционной политики. Была затронута тема, связанная с капитальным ремонтом многоквартирных домов, а именно, с увеличением необходимого объема работ в этом секторе", - пояснил руководитель Законодательного собрания Нижегородской области.

"Поле для деятельности в различных направлениях очень широкое, и мы будем вместе, я уверен, результативно, трудиться для общего блага", - добавил Евгений Лебедев.

Представители Законодательного собрания региона и делегации Калининградской областной Думы (фото ЗС НО)

"Мы подробно обсудили вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, совместными депутатскими стажировками, обменом студенческими делегациями, проведением спортивных мероприятий. Молодежное направление имеет для нас важное значение, и в его развитии может принять активное участие молодежный парламент при Законодательном собрании. Также нас интересует нижегородский опыт работы депутатов различных уровней, включая муниципальный, взаимодействие на уровне торгово-промышленных палат. Точек соприкосновения у нас действительно много, поэтому сотрудничество в интересах регионов будет укрепляться", - сказала в свою очередь председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

В тот же день члены калининградской делегации вместе с депутатами Законодательного собрания возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. В рамках визита делегация из Калининграда также посетит предприятия и объекты социально-культурной сферы Нижнего Новгорода, а также Бора, Арзамаса и Сарова.

В частности, на Бору они посетили духовно-просветительский центр "Сергиевская Слобода", жилые дома для молодых специалистов в пос. Боталово, физкультурно-оздоровительный комплекс "Красная горка", среднюю школу №1 и фабрику "Колибри". В Нижнем Новгороде они ознакомятся с работой Горьковского автомобильного завода.

В Арзамасе гости побывают на АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". В Сарове они посетят "Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", а также объекты духовного наследия и социальной инфраструктуры города.