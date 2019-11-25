Альфа-Банк объявляет "черную пятницу" Бизнес

Альфа-Банк объявляет "черную пятницу", в рамках которой до 1 декабря компании и индивидуальные предприниматели могут открыть в банке расчетный счет со скидкой 50% на обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

В пресс-службе отметили, что скидка действует в течение всего года. Это предложение для новых клиентов, которые открывают первый счет в банке по трем наиболее востребованным тарифам "Лучший старт", "Удачный выбор" и "ВЭД+" с ежемесячной формой оплаты.

"В прошлом году акция "Черная пятница" увеличила привлечение клиентов на 30%, в этом году мы ожидаем еще большего эффекта. Альфа-Банк выбирают те, кто ценит качество обслуживания, возможность проводить расчеты в один клик и пользоваться сервисами для развития бизнеса. Это классический win-win эффект: клиенты работают с технологичным, современным банком, а банк получает активную лояльную клиентскую базу", - сказал руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.