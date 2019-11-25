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Общество

"Личные приемы ярче всего отражают запросы и интересы граждан", - Евгений Лебедев

02 декабря 2019 12:06  [88] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев провел прием граждан по личным вопросам в г.о.г. Бор. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В ходе приема были рассмотрены вопросы, связанные с благоустройством, изданием книги, оказанием материальной помощи образовательным учреждениям, творческим коллективам.

Так, жители района Задолье просили оказать содействие в обустройстве тротуара и освещения на автомобильной дороге "Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево" от кольцевой развязки "Звездочка" до ул. Санаторной города Бор.

По итогам встречи было решено направить официальный запрос в соответствующее ведомство с просьбой включить автомобильную дорогу в план ремонта на 2020 год.

В свою очередь, Евгений Буравников попросил оказать материальную помощь на издание написанной им книги "Память в ожогах войны" в рамках подготовки к празднованию юбилейной даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней собраны статьи газет и выдержки из книг о борчанах – участниках ВОВ, жителях блокадного Ленинграда и узниках концлагерей, а также оцифрованные фотографии тех лет.

"Этот вопрос концептуально совпал с решением, которое мы принимали для увековечивания памяти людей, отдавших свою жизнь, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. Выяснилось, что один из моих коллег по стекольному заводу пишет книгу об истории предприятия через призму его становления и работы во время войны, о людях, которые там трудились. Было принято решение выделить необходимую сумму для того, чтобы издать эту книгу", - отметил Евгений Лебедев.

Также к спикеру регионального парламента обратился хоровой коллектив "Сударушка" Каликинского сельского дома культуры с просьбой об оказании материальной помощи на приобретение сценических костюмов.

Хоровой коллектив является лауреатом окружных и областных конкурсов, ведет активную концертно-исполнительскую деятельность, участвует в общественных мероприятиях на Бору. С появлением нового хормейстера коллектив стал активно развиваться. Повысился уровень профессионального мастерства. Возникла необходимость приобретения новых сценических костюмов.

Также на приеме к Евгению Лебедеву обратился директор центра детского творчества "Старт" с просьбой о ремонте фасада здания. Было принято решение об оказании материальной помощи учреждению.

По словам Евгения Лебедева, личные приемы ярче всего отражают запросы и интересы граждан.

"Такая работа позволяет найти и устранить пробелы в законодательстве, искать новые возможности для решения тех или иных вопросов. Социальная защита населения всегда является приоритетным направлением государственной политики на различных уровнях. Наша задача – дать людям уверенность в том, что их услышат, что они обязательно получат поддержку и содействие", - подчеркнул спикер регионального парламента.

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