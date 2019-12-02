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Культура и отдых

"Чем больше активистов собирается вокруг зеленой территории, тем лучше удается ее сделать", - Асхат Каюмов

04 декабря 2019 16:50  [35] Культура и отдых

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов прокомментировал итоги благоустройства общественных пространств, в том числе парка "Дубки". В администрации Нижнего Новгорода заявили 4 декабря 2019 года, что благоустройство завершилось.

"В "Дубках", где местные жители пристально следят за работами, все дорожки проложили с умом – не затрагивая корни деревьев. Вообще, программа формирования комфортной городской среды – один из тех проектов, которые надо использовать максимально. Работать нужно вместе: городским властям, жителям и экологам. Уже понятно: чем больше активистов собирается вокруг зеленой территории, тем лучше удается ее сделать", - считает он.

Напомним, что "Автодорстрой" приступил к благоустройству парка после того как с предыдущим подрядчиком - ООО "Спецстройкомплект", расторгли контракт, поскольку компания не справилась с работами и сильно отставала по срокам. Ситуацию с благоустройством парка "Дубки" в "Единой России" тогда назвали "критической".

Нижегородская администрация надеялась благоустроить парк "Дубки" до 1 декабря. 

На днях выяснилось, что на одном из участков парка забор покорёжен и сломан. Фотографию забора пользователи соцсети разместили в одном из пабликов ВКонтакте. Оказалось, что забор находится в таком состоянии с 22 октября 2019 года после произошедшего рядом ДТП.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что региональные власти готовы включиться в проблемы благоустройства Нижнего Новгорода.  Администрация обещала восстановить забор 3 декабря, что было сделано. Сам парк открыли 4 декабря

Что касается других территорий, то одним из самых удачных объектов, которые благоустроили в этом году в Нижнем Новгороде, Асхат Каюмов назвал парк Пушкина.

"Там удалось привлечь грамотных специалистов, вокруг парка собрался активно работающий попечительский совет. Вообще, раньше попечительские советы возникали, скорее, как защита зеленых территорий от освоения, застройки. А там собралась команда, которая хочет именно эффективно развивать эту территорию. В парке сделали отличную площадку для выгула собак, детскую площадку расширили, потому что она уже не вмещала всех желающих. Там и деревья пилили под руководством грамотного специалиста. Есть идея сделать дендрарий", - поделился мнением он.

Отметим, что сентябре этого года в парке Пушкина открыли только детскую площадку и площадку для выгула собак. Полное благоустройство планируется завершить в 2020 году.

Напомним, в 2017 году в городе было благоустроено четыре территории, в 2018 – шесть, а в 2019 году планируется 16, из которых на данный момент сделаны 14.

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